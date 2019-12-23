Vitamin ve mineral deposu arı poleni

Polen tüm bu bileşenleri bir arada barındırdığı için literatürde ‘Tek Tam Gıda' olarak geçer” dedi.

Polenin içeriğini anlatan Samancı, “Polenin içeriğinde; B1, B2, B3, B5, B6, E, C vitaminleri, folik asit, biotin, ayrıca potasyum, kalsiyum, magnezyum, çinko, demir, bakır, manganez ve fosfor gibi mineraller yer alır. Polen vitamin ve mineral kaynağı olmasının yanında yüzde 20 oranında protein içerir. Polen tüm bu bileşenleri bir arada barındırdığı için literatürde ‘Tek Tam Gıda' olarak geçer” dedi.

Polenin günlük vitamin ve mineral ihtiyacını da karşıladığını söyleyen, büyüme ve gelişme çağındaki çocuklar için oldukça önemli bir besin kaynağı olduğuna dikkat çekti.

Çocuklar üzerinde, arı ürünlerinin kullanımı ile ilgili yapılan birçok bilimsel çalışma olduğunu kaydeden Tanuğur, 2001 yılında Ryazan Üniversitesi'nde yapılan çalışmada, Hepatit B'li çocukların polen tüketiminin karaciğer fonksiyonları üzerine etkisi araştırılmıştır. Çalışmaya 3-5 yaş aralığındaki karaciğer fonksiyon değerleri yüksek olan 65 Hepatit B'li çocuk katılmıştır. Bu çocukların 18'inde ise kabızlık bulguları olduğu tespit edilmiştir. Çalışmaya katılan 65 çocuktan 47'sine 4 hafta boyunca yemekten önce günde üç kez bal ile karıştırılan polen verilmiştir. 18'ine ise 4 hafta boyunca günde 2 kez 0.5 ml/kg polen ve laktuloz (kabızlık tedavisinde kullanılan emilmeyen bir şeker) karışımı verilmiştir. Çalışmanın sonucunda başlangıçta yüksek seyreden karaciğer testlerinin her iki grupta da (ALT, AST, GGT) düşerek normal değerlere yaklaştığı bulunmuştur. Araştırmacılar bunun polenin yüksek oranda vitamin ve mineral içermesinden kaynaklandığını ve karaciğer hastalıklarında polen tüketiminin olumlu etkileri olduğunu belirtmişlerdir”

Diyetisyen Dilara Koçak ise polenin mutlaka günlük beslenme planının içerisine dahil edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Her yaşta önemli olan beslenme özellikle çocukluk çağında daha da önem kazanmaktadır. Çocukların sağlıksız beslenmeleri durumunda, ileri yaşlarda metabolik hastalıklar ya da obezite gibi sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle özellikle çocukluktan itibaren yeterli ve dengeli beslenme çok önemlidir” şeklinde konuştu.