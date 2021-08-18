Vitor Pereira: “Gol atan forvet istiyorum”

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında yarın Finlandiya temsilcisi Helsinki ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira, karşılaşma öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İkinci maç öncesinde avantalı bir skor elde etmek istediklerini ifade ederek sözlerine başlayan Pereira, “Takım olarak iyi bir futbol oynuyoruz ama fiziksel olarak güçlü ve organize bir ekiple karşılaşacağız. Ritim olarak bizden daha iyi durumdalar. Ligleri daha önce başladı. Rakibimize saygı duymamız gerekiyor. Kendi oyunumuzu ortaya koymalıyız. İkinci maç öncesinde avantajlı bir sonuç almak istiyoruz. Forvetteki eksikliğe karşı çözüm bulmak için elimizden geleni yapacağız. Yarın yapmamız gereken, kendi oyunumuz oynamak. Agresif, baskılı, topu tutan, topu kaybettiğinde reaksiyon gösteren bir takım olmak istiyoruz. Zor bir durum. İki oyuncunun da sakatlığı uzun sürecek. Oynayan futbolcularımız ellerinden geleni yapacaktır” ifadelerini kullandı.

“Gol atan forvet istiyorum”

Santrfor transferi konusunda başkan ve yönetimin çok iyi çalıştığını söyleyen Pereira, “Modern futbolda artık aslında önemli olan taktik değil. Sistemler esnektir. 3-4-3 başlayıp bunu başka formasyonlara çevirebilirsiniz. Önemli olan futbolcuların bu davranışları iyi anlamaları. Toplu ve topsuz oyunda ne yapmamız, nasıl kontratak yapmamız gerektiğini iyi anlamaları lazım. Bunlar sistemden bağımsız anlamaları gereken şeyler. Gol atan bir forvet istiyorum. Bitirici, kuvvetli, fırsatları değerlendirebilen, vuruşu iyi olan bir forvet istiyorum. Toplu, topsuz iyi oynayan, kuvvetli, dengeli, ofansif olarak bize zeka katacak oyuncular tercih ediyorum. Tüm oyuncularımın zeki ve futbolu bilen isimler olmalarını istiyorum çünkü ben güzel futbol oynatmayı seviyorum" dedi.

Takımın haftalar ilerledikçe seviyesini yükselteceğini de sözlerine ekleyen Pereira, istikrarlı bir takım olacaklarına inandığını söyledi. Portekizli teknik adam son olarak Başkan Ali Koç'a çok çalışma sözü verdiğini de ifade ederek, Samatta'nın özgüven kaybını da kendi içinde yenmesi gerektiğini, bunu yapınca çok fazla gol atacağına inandığını da ekledi.