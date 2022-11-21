VitrA, dünyanın mimarlık ve tasarım merkezinde

Üretilen tasarımların yüzde 75'ini ihraç eden İngiltere'de 30'uncu yılını kutlayan VitrA, Londra'da tasarımın merkezi olarak bilinen Clerkenwell'de showroom açtı. Dünyada metrekareye en çok tasarımcı ve mimarın düştüğü yer olan tarihi bölgedeki showroomda, İngiliz tasarım ikonu Tom Dixon'ın Liquid serisinin de aralarında bulunduğu koleksiyonlar büyük ilgi görüyor.

Global pazarlardaki 40. yılına hazırlanan, yurt dışındaki ilk pazarlama şirketini kurduğu Londra'da ise 30. yılını kutlayan VitrA, mimarlık ve tasarım dünyasının kalbi olarak bilinen Clerkenwell'de açtığı showroom ile uluslararası alandaki güçlü adımlarına bir yenisini daha ekledi. Dünyada metrekareye en çok tasarımcı ve mimarın düştüğü tarihi bölgedeki showroom, Londra Tasarım Ödülleri kapsamında, iç mekan tasarımı kategorisinde perakende alanında aldığı altın ödül ve The Designer Award kapsamında banyolar için yılın en iyi sergileme alanı ödülüyle de VitrA'nın dünya pazarlarındaki büyümesinde itici bir güç olacağını kanıtladı.

VitrA London olarak adlandırılan showroomun tanıtımı amacıyla düzenlenen toplantıda konuşan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı “Tam 80 yıldır çağdaş, kaliteli ve sağlıklı bir gelecek için çalışan Eczacıbaşı Topluluğunda, Yapı Ürünleri iş kolumuzun bugün geldiği noktayı dünya çapında bir başarı öyküsü olarak görüyorum. Bu başarıda da VitrA'nın çok özel ve önemli bir rolü var. VitrA'nın şu anda içinde bulunduğumuz showroomu ise tasarım alanında standartlarımızın ne kadar yüksekte olduğunu temsil etmesi yönünden gurur duyduğumuz bir yatırım” dedi.

Üretenler değil tasarlayanlar aslan payını alıyor

İyi tasarımın, katma değer ve rekabet gücü getirdiğini vurgulayan Eczacıbaşı, “Dünya pazarlarında satılan ürünlerin artık nerede üretildiği değil, nerede tasarlandığı soruluyor. Ürünü üretenler değil, tasarlayanlar katma değerin aslan payını alıyor. Biz de tasarım yetkinliğimizi geliştirmek için atılımlar yapıyoruz. Tom Dixon da bunun en iyi örneklerinden biri” diye konuştu.

2022'de 500 milyon avro yatırım yapıldı 2023 planı 800 milyon

Topluluk olarak odaklandıkları her iş kolunda Türkiye'de lider oyuncu olmayı, uluslararası pazarlarda büyüyerek de bölgesel bir oyuncuya dönüşmeyi hedeflediklerini belirten Bülent Eczacıbaşı, bu strateji doğrultusunda organik büyüme ve kapasite artırma odaklı yatırımları sürdürürken, satın alma fırsatlarını da değerlendirdiklerini ifade etti. 2022 yılını organik ve inorganik yatırımlar için 500 milyon Avro tutarında harcamayla kapatacaklarını belirten Eczacıbaşı, 2023 yılında da yatırımlara tüm hızıyla devam edeceklerini, önümüzdeki üç yılda 800 milyon Avro'nun üzerinde yatırım planladıklarını söyledi. Bülent Eczacıbaşı, 2022 itibariyle Topluluk gelirlerinin yüzde 60'ının ihracattan ve yurt dışındaki bağlı ortaklıklardan elde edildiğini de vurgulayarak, ‘‘Faaliyet gelirlerimizin yüzde 75'ini yurt dışından sağlayan bir Yapı Ürünleri grubumuz var. Bunu sürdürmek ancak yeni yatırımlarla, bunları zamanında yapmakla mümkün. Topluluğumuz açısından da dış gelirlerimizin önemli bir payı var. Dış ülkelerden elde ettiğimiz gelirler, ciromuzun yüzde 60'ından fazlasını oluşturuyor'' dedi.

Riskleri hesaplayarak güçlenmeyi zorunlu

Eczacıbaşı sözlerine şöyle devam etti: ‘'Çeşitli küresel krizlerin üst üste geldiği son yıllarda, salgın ve savaşın etkileri devam ediyor. Bütün dünyada demokrasinin gelişmesine ilişkin sorunlar var. Bunların hepsinden önemlisi bir iklim değişikliği sorunu var. Bütün bunlarla karşı karşıyayız ve bunlarla baş etmek zorundayız. Bunun anahtarı koşulları iyi yönetmekten ve gereken tedbirleri almaktan geçiyor. Bunun icapları arasında da mali açıdan güçlü olmak var. Riskleri yüksek bir dünyadayız. Bu dünya riskleri hesaplayarak güçlenmeyi zorunlu kılıyor. Bunu yapabilmek için güçlü mali kimliğe sahip olmak, enerji ve ham maddede tasarrufa önem vermek, israfı önleyerek verimliliği artırmak, inovasyona önem vermek gibi konular var iyi yönetim başlığı altında özetlenebilecek. Bütün bunları yapmak istiyoruz. Azimle ve süreklilikle yatırımlarımızı gerçekleştirmek istiyoruz. Sürdürülebilir büyüme, ileriye yönelik kalıcı ve sürekli gelişme, yatırımları aksatmadan sürdürmeye dayanıyor. Bizim çabamız da bu''.

“Uluslararası ölçekte ulaştığımız gücü temsil ediyor”

Londra'nın kalbinde, iki katta ve 520 metrekarelik alanda hizmet veren showroomun, VitrA'nın uluslararası ölçekte ulaştığı gücü temsil ettiğini söyleyen Eczacıbaşı Yapı Gereçleri CEO'su Özgen Özkan da, “VitrA London, ulusal ve uluslararası müşterilerimizle yoğun ve etkili bir etkileşim kurmamızı sağladı. Dünya çapında daha fazla büyümemizin ardındaki itici gücü oluşturacak” dedi.

VitrA'nın gündemindeki yeni yatırımlarla ilgili bilgi veren Özkan, “Devam eden ve yakında başlayacak 165 milyon Avroluk üretim yatırımımız var. Enerji, herkes gibi bizim de önemli bir gündem maddemiz. Enerjiye daha yakın olacağımız yerlerde yeni yatırım fırsatlarını değerlendiriyoruz. Güneş enerjisine yaptığımız yatırımla, enerji ihtiyacımızın yüzde 35'e kadarını kendi çatılarımızdan sağlayacağız. Gerisini de yeşil enerji satın alarak temin edeceğiz. İnşaatı devam eden yeni seramik sağlık gereçleri tesisimizde kadınlara pozitif ayrımcılık yaparak kadın-erkek oranını eşitleyeceğiz. Bunun için Bozüyük'te okuma yazma ve istihdam seferberliği başlattık” diye konuştu. Giderek büyüyen ve perakendedeki payı artan e-ticarete de yatırım yaptıklarını ifade eden Özgen Özkan “Pandeminin ilk döneminde önemli bir dijital dönüşüm yatırımı yaptık. Yeni koleksiyonlarla ürün yelpazemizi zenginleştiriyoruz. En yeni koleksiyonumuz olan Liquid'e de bugün burada bizimle birlikte olan, cesur tasarımların yaratıcısı, İngiliz tasarım ikonu Tom Dixon ile birlikte imza attık” dedi.

Pandemide yüzde 55 büyüdü

Yeni yatırımlarla, pandemi ve yüksek enflasyon nedeniyle dünyada beklenen resesyon sonrası döneme şimden hazır olduklarını belirten Özkan, sözlerine şöyle devam etti: “Organizasyonumuzu büyüyen uluslararası operasyonlarımız doğrultusunda güncelliyoruz, güçlendiriyoruz. Bizim için giderek daha önemli bir pazara dönüşen İngiltere'nin yeni ülke direktörü Steve Breen oldu. Yereli bilen, uluslararası tecrübesi olan yöneticilerle gücümüze güç katıyoruz.” 2022 yılını 500 milyon Avro'yu aşkın bir ciroyla kapatmayı hedeflediklerini söyleyen Özgen Özkan, 2020-22 döneminde yüzde 55 büyüme gerçekleştirdiklerini belirterek, “Ulaştığımız ciro bizim için önemli, çünkü dünya seramik sağlık gereçleri üreticileri arasında bir üst lige çıkmamızı sağlayacak. 2023'te de en az yüzde 15 büyüme hedefliyoruz. İkinci büyük sıçramanın ise 2025'te olacağını tahmin ediyoruz” dedi.

“Sektörümüzün ihracat şampiyonuyuz”

VitrA Karo CEO'su Hasan Pehlivan ise uluslararası satışların cirodaki payının yüzde 80'i aştığını vurgulayarak, “2022 yılını 350 milyon Avro seviyesinde bir ciro ile kapatmaya hazırlanıyoruz. VitrA, Villeroy & Boch ve Engers markalı karolarımızla, Türkiye'de üst segmentte lideriz ve sektörümüzün ihracat şampiyonuyuz. Kategorisinde Türkiye'nin en çok ihracat yapan kuruluşu olarak, yalnızca 2021'de ülkemizden Avrupa'ya gerçekleştirilen karo ihracatının metrekare bazında yüzde 25'ini VitrA Karo olarak biz gerçekleştirdik. Türkiye'den sonra ana stratejik pazarımız olan Almanya'nın en büyük ikinci karo tedarikçisi konumundayız” açıklamasında bulundu.

Son iki yılda yaptıkları yeni tesis ve modernizasyon yatırımları sonucunda, yurt dışı ile birlikte yaklaşık 28 milyon metrekare yıllık üretim kapasitesine ulaştıklarını belirten Pehlivan, “İhracat odaklı yeni tesisimizle özellikle Avrupa pazarındaki sürdürülebilir büyümemizi hızlandırmayı, yıllık ilave 30 milyon euro ihracat yapmayı ve Türkiye'de üst segmentteki pazar payımızı artırmayı planlıyoruz” diye konuştu.

İngiltere'nin VitrA Karo için önemli stratejik pazarlardan biri olduğuna da dikkat çeken Hasan Pehlivan, önceki yılın aynı dönemine kıyasla İngiltere'deki satışların yüzde 15 arttığını vurgulayarak, “İngiltere, bizim işimizin kalbinde olan tasarım kabiliyetimizi, markamızın gücüyle birleştirerek gösterebileceğimiz yegane pazarlardan biri. Bulunduğumuz bölge oldukça önemli tasarımcılar ve mimarların bulunduğu, aynı zamanda da karo sektörünün en önemli oyuncularının showroomlarının da yer aldığı bir bölge. Burada olmamız, ne kadar doğru bir yere yatırım yaptığımızın ve markamızın uluslararası güçlü konumunun bir göstergesi” dedi.

Ünlü tasarımcı Dixon, VitrA için ‘Modası geçmeyecek' Liquid'i tasarladı

VitrA'nın son serisi olan ‘Liquid'in dünyaca ünlü tasarımcı olan Tom Dixon ise geleceğe hitap eden modası geçmeyecek tasarımlar yaptıklarını belirterek, “Moda geliştikçe değiştirilmek istenmeyen, modası geçmeyen tasarımları öncelikledik. Kullanımı kolay ve yalınlığı önemseyen tasarımlar yaptık. Yeni banyoların bir kısmında insanlar ne yapacaklarını şaşırıyor bu yüzden Liquid'de yalınlığı ve kolaylığı ön plana çıkardık. Bunu yaparken de duş kafası mıknatıs özelliği gibi başka tasarımlarda olmayan detaylara yer verdik” dedi.

Yuvarlaklığın tasarımlarda önemli bir unsur olduğunu vurgulayan Dixon, “Mobilya ve koltuklarda da yuvarlaklık tasarım açısından rahatlık için kullanılır. Biz de yumuşak ve rahatlığı öne plana çıkarmak için yuvarlak tasarımlar gerçekleştirdik. ‘Su engelleri sevmez' anlayışından hareketle yuvarlaklığı öne çıkardığımız tasarımımızla banyoları modern ve çağdaş ürünlerle buluşturduk.” şeklinde konuştu.