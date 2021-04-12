VitrA'ya Japonya'dan Mükemmellik Ödülü

VitrA, Japonya merkezli JIPM tarafından verilen TPM Mükemmellik Ödülü'nü almaya hak kazandı.

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri'nin öncü markası VitrA, kuruluşların üretimde yüksek verimlilik ve kalite elde etmesini sağlamak amacıyla faaliyet gösteren Japonya merkezli JIPM (Japan Institute of Planned Maintenance) tarafından verilen TPM Mükemmellik Ödülü'nü almaya hak kazandı.

Şirketin Bozüyük'teki seramik sağlık gereçleri üretim tesislerinde, ‘Toplam Üretken Bakım Yönetimi' olarak 2015 yılında başlatılan çalışmalar, daha sonra bütün süreçleri kapsayacak şekilde genişletildi. Toplam Verimli Bakım Yönetimi (TPM) olarak tanımlanan çalışmalar kapsamında üretim, kalite ve tüm iş süreçlerinde sıfır hatayı amaçlayan şirket, bu alandaki yetkinlikleri ve süreç iyileştirmedeki kararlılığıyla sektörünün kalite kriterlerini belirlemeye devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Eczacıbaşı Yapı Gereçleri CEO'su Özgen Özkan, “Kalite, çok fazla sözünü etmediğimiz, kurumumuzun DNA'sına işleyerek adeta refleks haline gelmiş bir değer. Attığımız her adımda doğal olarak değerlendirdiğimiz bu vazgeçilmez kriteri, uluslararası standartlar doğrultusunda tescil eden TPM Mükemmellik Ödülü için, tüm VitrA çalışanlarını gönülden kutluyorum” dedi.