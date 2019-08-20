“Vitrektomi ile kalıcı göz kaybının önüne geçiliyor”

Mustafa Taşeli tarafından yapılıyor. Gözün ulaşılması ve görülmesi en zor noktalarının belirlenerek tedavisinin gerçekleştirildiği Vitrektomi ameliyatı ile hastalarda kalıcı görme kayıplarının önüne geçilirken, görme kalitesi de iyileştirilebiliyor.

“Vitrektomi diyabet hastaları için de önemli bir tedavi yöntemidir”

Diğer göz ameliyatlarına kıyasla vitrektominin komplike bir cerrahi operasyon olduğunu belirten Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Taşeli; “Vitrektomi gözün arkasında sinir lifi tabakalarındaki patolojik durumları iyi hale getirmek için uygulanan bir ameliyattır. Sinir ağı tabakasının yırtılmasında (Retina dokolmanı), şeker hastalarında görülen kanama ve retina yırtığı gibi komplikasyonlarda, göz yaralanmalarında, göz içi kanamalarda ve enfeksiyonlarda, retinada meydana gelen yırtıklarda ve göz içi yabancı cisim çıkarılmasında bu ameliyata gerek duyulmaktadır” dedi.

“Ameliyat olmayan hastalarda ciddi görme kaybı olabiliyor.”

Genellikle görme derecesi çok düşük hastalarda gerçekleştirilen operasyonun uygulanmaması halinde ciddi bir körlükle karşı karşıya kalınabileceğini bildiren Uzm. Dr. Mustafa Taşeli, hastaların ameliyat edilmemesi durumunda zaman içinde görme kaybı yaşanmasının, hatta bir kısmında gözün küçülüp sönmesinin kaçınılmaz olabileceğine dikkat çekti.

“Vitrektomi ameliyatlarında gözler tecrübeli hekimlere emanet edilmeli”

Vitrektomi ameliyatlarının özellikli cihaz ve tecrübe gerektiren işlemler olduğunuda kaydeden Mustafa Taşeli, Üniversitesi Hastanesi'nde retinaya bağlı göz hastalıklarının donanımlı alt yapı ve uzman hekim kadrosu sayesinde çağdaş normlarda ve en son teknolojik cihazlarla güvenli bir şekilde uygulanabildiğini belirtti.

“Ameliyat sonrası alınan önlemlerle hasta daha hızlı iyileşiyor ”

Yaklaşık 1 saat süren ve çoğu zaman lokal anestezi altında yapılan vitrektomi ameliyatları sonrası gerekli olduğu durumlarda göz içi silikon veya gaz uygulanması ve hastanın kontrol altına alınıp sonra taburcu olmasından sonra baş pozisyonun hastalara izah edildiğini ifaden eden Taşeli, ayrıca iyileşme sürecinde gözü dış etkenlerden korumak için ortalama 2-3 gün boyunca koruyucu bandaj ve enfeksiyon riskine karşı koruyucu damla kullanımının gerekliliğini belirterek, bu önlemlerin hastaların çok hızlı bir şekilde sosyal yaşamlarına dönebilmelerine olanak sağladığını ifade etti.

Vitrektomi dışında uygulanan ameliyatlar

Üniversite Hastanesi'nde dünyada en son lazer teknolojilerinden Relex Smile Lazerle gözlükten kurtarma, katarakt, şaşılık, göz tansiyonu ameliyatı gibi diğer göz hastalıklarına ilişkin tedavilerin de uygulandığını ifade eden Taşeli, bu tedavilere çocuklarda sıklıkla görülebilen gözyaşı kanal tıkanması, göz kayması gibi pediatrik çözümlerin de dahil olduğunu belirtti.