Mobilyaları, özel koleksiyonları ve milyonlarca ürünü Türkiye'de, İngiltere'de ve Almanya'da müşterilerine sunan Vivense, Türkiye'deki showroom sayısını 93'e yükselti.

2013 yılında Türkiye'de, 2020 yılında Londra'da ve geçtiğimiz yıl ise Almanya'da global mobilya pazarına giren Vivense, showroom sayısını artırarak büyümeye devam ediyor. Yakın zamanda Tokat ve Erdemli'de iki yeni showroom açan markanın Türkiye'deki toplam showroom sayısı 93'e yükseldi. Kısa bir süre içerisinde Didim'de de bir showroom açmayı planlayan marka, iç mimarlık hizmetine ek olarak yakın zamanda İstanbul ve Ankara'daki showroomlarında özel üretim mobilya çizimi ve üretimi hizmeti de vermeye başlayacak.

Yatırımlar hakkında bilgi veren Vivense Kurucusu ve CEO'su Kemal Erol, “Türkiye'de e-ticaretle başladığımız yolculukta, showroom sayımızı artırarak ilerliyoruz. Bugün Türkiye'de sayısı bin 500'e yaklaşan üreticilerimiz, 250 bini geçen aktif ürün sayımız ve 100 bin metrekarelik operasyon merkezlerimizle hizmet veriyoruz. Şirketimiz kurulduğu günden bu yana toplamda 150 milyon dolar yatırım alması da başarımızı kanıtlar nitelikte. Bu motivasyonla yeni atılımlar gerçekleştirmeye devam ederken, önümüzdeki iki ila üç yıl içerisinde unicorn statüsüne erişeceğimizi, yani şirketimizin değerlemesinin 1 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyoruz” dedi.

Türkiye'de kaydettiği büyümenin yanı sıra İngiltere'de ve Almanya'da da atılımlarına devam eden marka, 2023 yılı sonuna kadar İngiltere'de 5 yeni showroom açmayı planlıyor. Almanya'da ise showroom sayısının 5'in üzerine çıkması hedefleniyor.