İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vivense'de Kasım ayına özel kampanya

Türkiye’nin mobilya ve dekorasyonda en çok tercih edilen markalarından biri olan Vivense, 7-11 Kasım tarihleri arasında düzenleyeceği indirim kampanyasıyla, binlerce üründe indirim fırsatı sunuyor.

Türkiye'nin mobilya ve dekorasyonda en çok tercih edilen markalarından biri olan Vivense, 7-11 Kasım tarihleri arasında düzenleyeceği indirim kampanyasıyla, binlerce üründe indirim fırsatı sunuyor.


Mobilyadan dekorasyona, mutfaktan bahçeye binlerce ürünü e-ticaret sitesi vivense.com üzerinden satışa sunan marka, 7-11 Kasım tarihleri arasında “Büyük Kasım Ayı Fırsatları” adıyla bir kampanya düzenliyor. Vivense'den alışveriş yapanlar, bu tarihler arasında peşin fiyatına 3 taksit, ücretsiz teslimat ve seçili ürünlerde indirim fırsatlarından faydalanabilecek. 1000 TL ve üzeri alışveriş yapan herkes kampanyayla ayrıca, ihtiyacı olan seçili fırsat ürünlerini 1,11,111 ve 1111 TL'ye satın alabilecek.


7 Kasım 2020'de saat 11.11'de başlayacak kampanya, 11 Kasım gece 12:00'ye kadar sürecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.