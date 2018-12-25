Vivense'den yeni showroom

showroom'unu Bağdat Caddesi'nde açtı.

Özgün stillerdeki mobilya ve yaşam ürünleriyle 350 binin üzerinde eve giren Vivense, ücretsiz iç mimar danışmanlık hizmeti de sunuyor. İç mimarları eşliğinde yaşam alanına, tarza ve ihtiyaçlara göre; modern, çağdaş, klasik, İskandinav ya da retro esintili modeller arasından seçim yapabiliyor.

Özel koleksiyonlar Lagom ve Yeni Lüks'ün yanı sıra en sevilen modellerinin de tanıtıldığı showroomlarda, evin metrekaresine uygun ürünler seçilebiliyor.