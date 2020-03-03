Vivid City'de Nike'nin pazarlama direktörünü işe aldı

Vivid City, Çin'deki kreatif OOH kampanyalarını yönetmek üzere Danny Lee'yi ile anlaştığını duyurdu.

Londra ve Şanghay'da Dış Mekan (OOH) reklam ajansı sektörünün önemli şirketlerinden Vivid City, Çin'deki kreatif OOH kampanyalarını yönetmek üzere Nike'nin önceki büyük Çin Pazarlama Direktörü Danny Lee'yi baş kreatif yetkilisi olarak görevlendirdiğini açıkladı. Lee, yeni görevine 16 Mart günü başlayacak.

Lee, atama ile ilgili değerlendirmesinde "Vivid City'nin baş kreatif yetkilisi olarak hizmet verme fırsatına sahip olmak beni oldukça gururlandırıyor. Amacım, müşterilerimize Çin pazarında ödüllü ve unutulmaz OOH marka deneyimi sunmaktır." dedi.

Vivid City'nin Kurucusu ve CEO'su Alistair Ballantyne ise atama ile ilgili "Danny'nin Çin bölgesindeki önceki çalışması kendi alanında en iyisidir. Müşterilerimize kampanyalarının benzersiz, etkileşimli olması ve Çin'in önde gelen şehirlerinde eşi benzeri görülmemiş görsel etkiye sahip olmasını sağlayacak kreatif bir hizmet sunacağımız için oldukça heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

Lee daha önce Nike Ogilvy, Wunderman ve Mindshare gibi önemli firmalarda çalışmıştı.