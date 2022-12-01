Viyana'da tansiyon zirveye tırmandı

Cumartesi gecesi Viyana'da yer yerinden oynayacak. Karşılaşmanın biletleri kapış kapış satıldı. Avrupa'nın dev dövüş kulüpleri arasında yer alan Türk kulübü Iron Fist Gym (Demir Yumruk) ve Avusturya'nın en büyük dövüş sporları organizasyonu Vendetta Organizasyon CEO'su Bülent Sağlam tarafından gerçekleştirilen gala büyük ilgi çekti.

Organizatör Bülent Sağlam, “Türkiye ile Yunanistan ve Türkiye ile İsrail arasındaki gerginlikten dolayı da bu dövüşler büyük dikkat çekti. İnsanlar akın akın maça gelebilmek için haftalar öncesinden bilet rezarvasyonlarını yaptırdı, elimizde sınırlı sayıda maç giriş bileti kaldı. Sporcularımız Vahit İpek ve Sado Uçar, dünyayla bağlantılarını kesti. Tüm dikkatlerini bu karşılaşmaya verdiler. Gece gündüz antrenman yapıyorlar ve bu karşılaşmayı kazanarak ülkemizin yüzünü dünya arenasında ağartmak istiyorlar. Biz teknik heyeti de büyük bir heyecan bastı ve Cumartesiyi iple çekiyoruz, bu heyecanlı maçlara kalbimiz nasıl dayanacak şimdiden merak ediyorum” dedi. Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz ise “Kickboks Dünya şampiyonumuz Vahit İpek GBF Kıtalar Arası kemeri için Yunan dövüşçü Vaggelis Soumpakas ve Kafes Dövüşçümüz Sado Uçar ise İsrailli Kırıl Medvedovski'ye karşı Vendetta Dünya Şampiyonluk maçına çıkacaklar” şeklinde konuştu.

"Yetenekli sporcularımıza destek olacağız"

Türk sporcuların büyük yeteneklere sahip oduklarını vurgulayan Alyaz, "Türk gençlerinde dövüş sporlarına ilgi çok büyük oranda arttı fakat onları dünyaya açacak kurum sıkıntısı yaşanıyor. Bu noktada biz devreye girdik ve Zirve isimli bir şirket kurduk. Bu şekilde dünyanın dört bir yanındaki yetenekli dövüşçülerimize destek olarak onları dünyanın zirvesindeki maçlara çıkarmayı palnlıyoruz. Menajeri olmayan sporcular bize müracaatta bulunabilirler. Onlara dünyanın dört bir yanında maçlar ayarlayarak, sponsor bulma konusunda da destek verip, dev platformlarda dövüşme şansı vereceğiz. İlerleyen günlerde internet sitemizi de faaliyete geçirerek, sosyal platformdan yardımcı olacağız" ifadelerine yer verdi.