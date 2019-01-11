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Vizyonda bu hafta 7 film sinemaseverlerle buluştu

Ocak ayının 2.

haftasında 1 yerli, 5 yabancı ve 1 animasyon olmak üzere 7 film sinemaseverlerle buluştu.


Biletinial.com'un Youtube'daki Biletinial Medya kanalında hazırladığı vizyondaki filmlerden bu haftada 7 tane film sinemaseverlerle buluşuyor. 11 Ocak haftası 1 yerli, 5 yabancı ve 1 animasyon olmak üzere 7 film vizyon da ki yerini aldı. Yerli filmlerden “Dalavere” filmi yüzünüzü güldürmek için vizyonda yerini alırken, yabancı filmlerden Creed'in devam filmi olan Creed 2: Efsane Yükseliyor, halk kahramanı Robin Hood, Keanu Reeves'in başrolünde yer aldığı Replikalar, korku gerilim sevenler içinde Lanetli Sular filmi sinemaseverlerle buluşurken son olarak da son olarak animasyon filmlerden; Ralp ve İnternet - Oyunbozan Ralph 2 filmleri de bu hafta vizyona giren filmler arasında yerini aldı.

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