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VMD Genel Başkanı Özgür Kubuş'tan yeni yıl mesajı

Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) Genel Başkanı Özgür Kubuş, vergi müfettişine yönelik yeni yıl mesajı yayımladı.



VMD Genel Başkanı Özgür Kubuş, Maliye Bakanlığı bünyesinde görev yapan 8 binden fazla vergi müfettişine yönelik yeni yıl mesajı yayımladı. Vergi Müfettişleri Derneği olarak 44 yıllık geçmişe sahip olduklarını belirten Kubuş, Türkiye'nin birçok şehrinde şube ve temsilcilik olarak faaliyet gösterdiklerinin altını çizdi.


VMD Başkanı Kubuş, "Vergi Müfettişleri Derneği olarak 1975 yılından bu yana yani 44 yıldır meslektaşlarımızla STK çatısı altında dayanışma içerisindeyiz. 3 ilde şubelerimiz ve 25 ilde de temsilciliklerimizle yılboyu birçok etkinlik gerçekleştirdik. 2019'un hem üyelerimiz hem meslek mensuplarımız hem de ülkemiz için güzel bir yıl olmasını diliyorum. Çalışmalarımız 2019 yılı içerisinde de artarak devam edecektir" dedi.



"Mesleki sorunları yakından takip etmekteyiz"


Meslektaşların mesleki sorunlarını yakından takip ettiklerini kaydeden Kubuş şunları söyledi: "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, Bakanlık teşkilatındaki yapısal sorunların ortadan kaldırılacağına ilişkin müjdesini önemli buluyoruz. Meslektaşlarımızın mesleki sorunlarını da yakından takip etmekteyiz. Eskiden süregelen sorunların Bakanımız Berat Albayrak'ın girişimleriyle ortadan kalkacağını düşünmekteyiz".



"Yayınlarımız önemli bir boşluğu doldurmaktadır"


Vergi müfettişliği mesleğine ilişkin temel kaynak eserleri de yayına hazır hale getirerek vergi müfettişleri ve tüm mali camianın istifadesine sunduklarını ifade eden Kubuş, "Derneğimiz bünyesinde mesleğimize yönelik temel kitapları yayınlayarak meslektaşlarımızın istifadesine sunmaktayız. Yine 23 yıldır aralıksız yayın hayatını sürdüren ‘Vergi Raporu' adlı hakemli dergimizde her ay onlarca makale yayınlanmaktayız. Bu çalışmamız hem akademik hem de mesleki anlamda önemli bir boşluğu doldurmaktadır" şeklinde konuştu.

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