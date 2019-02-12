Vodafone 14'üncü İstanbul Yarı Maratonu avantajlı kayıt döneminde son 3 gün

Dünyanın en iyi 10 yarı maratonundan biri olan Vodafone İstanbul Yarı Maratonu 7 Nisan Pazar günü 14'üncü kez koşulacak. Yarı maraton için avantajlı erken kayıt dönemi 15 Şubat'ta son buluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda düzenlenen Vodafone İstanbul Yarı Maratonu avantajlı kayıt dönemi 15 Şubat'ta sona eriyor. 7 Nisan Pazar günü 14'üncü kez start alacak koşuya yaklaşık 100 ülkeden 10 binin üzerinde sporcunun katılması bekleniyor. 21 kilometrelik ve 10 kilometrelik parkurlarda gerçekleşecek Vodafone 14'üncü İstanbul Yarı Maratonu'nda koşucular Yarı Maraton (21K), 10K ve Business Maraton kategorilerinde yarışacak.

Koşuya katılmak isteyen için ikinci kayıt dönemi de 16 Şubat-29 Mart tarihleri arasında devam edecek.

Dünyanın en iyi 10 yarı maratonu arasında

2017 yılı itibariyle Altın Kategori'ye yükselerek dünya çapında en iyi 10 yarı maraton arasına giren Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, dünyanın en düz ve hızlı parkurlarından birine sahip. Tarihi Yarımada'nın eşsiz manzarası eşliğinde koşulacak Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, rakım farkı bulunmayan parkuru ile her koşucunun en iyi derecesini yapma imkânı sunuyor.