Vodafone 15. İstanbul Yarı Maratonu'nda yollar sporseverler için açılacak

kez start alacak. Tarihi Yarımada'da yollar araç trafiğine kapanırken, sporseverler için açılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenecek Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nda 20 Eylül Pazar günü, Tarihi Yarımada'da yollar sporseverler için açılacak. 20 Eylül'de 15. kez koşulacak yarı maraton için parkur güzergahı ve bu güzergaha çıkan yollar 02.00 ile 13.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak.

Saat 08.45'de elit atletlerin startı ile başlayacak yarı maraton için zaman sınırı 4 saat olacak. Koşucular 20 Eylül Pazar günü, 15.00'a kadar göğüs numaralarını göstererek İETT, metro ve metrobüsten (Marmaray hariç) ücretsiz olarak faydalanabilecek.

21 km parkurunda koşucular, Yenikapı Etkinlik Alanı'ndan başlayarak Kumkapı, Sarayburnu, Sirkeci istikametinden devam edecek sırasıyla Eminönü, Unkapanı, Fener, Balat, Ayvansaray ve Feshane yönünde Eyüp kavşaktan önce (Feshane binasının bitimine gelen noktadan) yapılacak dönüş ile birlikte başlangıç noktası olan Yenikapı Etkinlik Alanı'nda bitiş çizgisine ulaşacaklar.

21 km'lik yarış parkurunda Sahil Yolu üzerinde

02.00 ile 13.00 arasında kapanacak yollar

Samatya güney yol sahil Kennedy güney yol Sirkeci Sultanahmet ayrımı Yenikapı İdo arası

Namık Kemal varyant dönüşleri

Yenikapı etkinlik alanından Namık Kemal varyant güneye bağlantı

05.00 ile 13.00 arasında kapanacak yollar

Yevadut Caddesi çift yönlü olarak 8 Mayıs kavşağa kadar

Ayvansaray Caddesi çift yönlü olarak

D 100 Haliç güney ve Haliç kuzey Ayvansaray Eyüp ayrımları D 100 üzerinden kapatılacak

Atatürk Bulvarından Ragıpgümüşpala Caddesi ve Abdulezelpaşa Caddesi istikametlerine bağlantı yolları

Gülhane Parkı sahil alt girişleri

Cankurtaran(Ahırkapı sokak ve Ahırkapı iskele sokaktan sahil istikametine dönüş yapılmayacak)

Çatladıkapı (Aksakal sokak ve Küçük Ayasofya caddesinden sahil istikametine dönüş yapılmayacak)

Kumkapı (Işıl sokak, Kumluk alt geçidinden, Kumkapı alt geçidinden sahil kuzey Fatih Belediyesi halı saha çıkışlarından, İskele Meydanı sokaktan sahil kuzeye akım verilmeyecek)

Namık Kemal Caddesi sahil Kennedy bağlantısı kapatılacak

Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi bağlantısı kapatılacak (Akım varyant üstünden geri döndürülecek)

Reşadiye Caddesi çift yönlü olarak

Ragıpgümüşpala Caddesi çift yönlü olarak

Abdulezelpaşa Caddesi çift yönlü olarak

Kadirhas Caddesi çift yönlü olarak

Mürselpaşa Caddesi çift yönlü olarak

Galata Köprüsü çift yönlü perşembe pazarının olduğu yerden kapatılacak

Ankara Caddesi Hamidiye kavşaktan Sirkeci istikametine kapatılacak

Samatya güney (Sahil Kennedy transit yol ile Avrasya acil çıkış dahil, Avrasya tünel gidiş geliş açık olacak şekilde Feshane'ye kadar gidişli gelişli bağlanan tüm yollar trafiğe kapatılacak)

Edirnekapı'dan Ayvansaray'a dönüşler kapatılacak

Alternatif Güzargahlar

Atatürk Bulvarı

Avrasya Tünel

Atatürk Köprüsü

Aksaray Caddesi

Haliç Köprüsü

Namık Kemal Caddesi (İDO'ya gidiş geliş yapan araçlar)

Vatan Caddesi

Orgeneral Nafız Gürman Caddesi

Millet Caddesi

Kızılelma Caddesi

D 100 Kuzey Güney yol

Onuncu Yıl Caddesi

Türkeli Caddesi

Sahil Kennedy Caddesi Samatya Güney Yenikapı etkinlik alanı dönüşleri

Sahil Kuzey Kennedy Caddesi Samatya çıkışlarından gidişli gelişli havuzlu kavşağa kadar

Edirnekapı'dan Ayvansaray'a dönüşler kapalı Seta Vakfı'nın önünden Fatih istikametine u dönüşü yaptırılacak