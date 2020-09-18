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Vodafone 15. İstanbul Yarı Maratonu'nda yollar sporseverler için açılacak

Dünyanın en iyi 8 yarı maratonundan biri olan Vodafone İstanbul Yarı Maratonu 20 Eylül Pazar günü 15.

kez start alacak. Tarihi Yarımada'da yollar araç trafiğine kapanırken, sporseverler için açılacak.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenecek Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nda 20 Eylül Pazar günü, Tarihi Yarımada'da yollar sporseverler için açılacak. 20 Eylül'de 15. kez koşulacak yarı maraton için parkur güzergahı ve bu güzergaha çıkan yollar 02.00 ile 13.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak.


Saat 08.45'de elit atletlerin startı ile başlayacak yarı maraton için zaman sınırı 4 saat olacak. Koşucular 20 Eylül Pazar günü, 15.00'a kadar göğüs numaralarını göstererek İETT, metro ve metrobüsten (Marmaray hariç) ücretsiz olarak faydalanabilecek.


21 km parkurunda koşucular, Yenikapı Etkinlik Alanı'ndan başlayarak Kumkapı, Sarayburnu, Sirkeci istikametinden devam edecek sırasıyla Eminönü, Unkapanı, Fener, Balat, Ayvansaray ve Feshane yönünde Eyüp kavşaktan önce (Feshane binasının bitimine gelen noktadan) yapılacak dönüş ile birlikte başlangıç noktası olan Yenikapı Etkinlik Alanı'nda bitiş çizgisine ulaşacaklar.


21 km'lik yarış parkurunda Sahil Yolu üzerinde



02.00 ile 13.00 arasında kapanacak yollar


Samatya güney yol sahil Kennedy güney yol Sirkeci Sultanahmet ayrımı Yenikapı İdo arası


Namık Kemal varyant dönüşleri


Yenikapı etkinlik alanından Namık Kemal varyant güneye bağlantı



05.00 ile 13.00 arasında kapanacak yollar


Yevadut Caddesi çift yönlü olarak 8 Mayıs kavşağa kadar


Ayvansaray Caddesi çift yönlü olarak


D 100 Haliç güney ve Haliç kuzey Ayvansaray Eyüp ayrımları D 100 üzerinden kapatılacak


Atatürk Bulvarından Ragıpgümüşpala Caddesi ve Abdulezelpaşa Caddesi istikametlerine bağlantı yolları


Gülhane Parkı sahil alt girişleri


Cankurtaran(Ahırkapı sokak ve Ahırkapı iskele sokaktan sahil istikametine dönüş yapılmayacak)


Çatladıkapı (Aksakal sokak ve Küçük Ayasofya caddesinden sahil istikametine dönüş yapılmayacak)


Kumkapı (Işıl sokak, Kumluk alt geçidinden, Kumkapı alt geçidinden sahil kuzey Fatih Belediyesi halı saha çıkışlarından, İskele Meydanı sokaktan sahil kuzeye akım verilmeyecek)


Namık Kemal Caddesi sahil Kennedy bağlantısı kapatılacak


Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi bağlantısı kapatılacak (Akım varyant üstünden geri döndürülecek)


Reşadiye Caddesi çift yönlü olarak


Ragıpgümüşpala Caddesi çift yönlü olarak


Abdulezelpaşa Caddesi çift yönlü olarak


Kadirhas Caddesi çift yönlü olarak


Mürselpaşa Caddesi çift yönlü olarak


Galata Köprüsü çift yönlü perşembe pazarının olduğu yerden kapatılacak


Ankara Caddesi Hamidiye kavşaktan Sirkeci istikametine kapatılacak


Samatya güney (Sahil Kennedy transit yol ile Avrasya acil çıkış dahil, Avrasya tünel gidiş geliş açık olacak şekilde Feshane'ye kadar gidişli gelişli bağlanan tüm yollar trafiğe kapatılacak)


Edirnekapı'dan Ayvansaray'a dönüşler kapatılacak



Alternatif Güzargahlar


Atatürk Bulvarı


Avrasya Tünel


Atatürk Köprüsü


Aksaray Caddesi


Haliç Köprüsü


Namık Kemal Caddesi (İDO'ya gidiş geliş yapan araçlar)


Vatan Caddesi


Orgeneral Nafız Gürman Caddesi


Millet Caddesi


Kızılelma Caddesi


D 100 Kuzey Güney yol


Onuncu Yıl Caddesi


Türkeli Caddesi


Sahil Kennedy Caddesi Samatya Güney Yenikapı etkinlik alanı dönüşleri


Sahil Kuzey Kennedy Caddesi Samatya çıkışlarından gidişli gelişli havuzlu kavşağa kadar


Edirnekapı'dan Ayvansaray'a dönüşler kapalı Seta Vakfı'nın önünden Fatih istikametine u dönüşü yaptırılacak

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