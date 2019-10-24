Vodafone 41'inci İstanbul Maratonu'nda patenciler koşuculara eşlik edecek

Vodafone İstanbul Maratonu 3 Kasım Pazar günü 41'inci kez düzenlecek. Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu unvanını taşıyan yarış yeniliklere hız kesmeden devam ediyor. 106 ülkeden 37 bin çipli koşucuyu ağırlayacak maraton bu yıl; 42K, 15K, Halk Koşusu kategorilerinin yanı sıra bir de ‘Patenli Koşu'ya ev sahipliği yapacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda ‘İstanbul Senin, Durma Koş!' sloganı ile 3 Kasım'da düzenlenecek Vodafone İstanbul Maratonu'nda yenilikler hız kesmiyor. 106 ülkeden 37 bin koşucuya ev sahipliği yapacak etkinlikte koşucuların destekçisi ise patenciler olacak. İki ayrı kategoride düzenlenecek Patenli Koşu maratonda ilk kez denenecek ve test sürüşü niteliğinde gerçekleşecek. 300 kişinin katılacağı Patenli Koşu; 16 yaş ve üstü katılımcılar için 15K, 18 yaş ve üstü katılımcılar için ise 36K kategorilerinde düzenlenecek. Dünyada koşu yarışlarına entegre olarak uygulanan örneklerine yaygın rastlanan Patenli Koşu, Vodafone 41'inci İstanbul Maratonu'nda bir ilke daha imza atarken koşucular için de motivasyon sağlayacak.

Patenli Koşu 15K kategorisi güzergahı Beşiktaş'ta başlayarak sahil boyunca devam edecek. Gülhane Parkı önünde bulunan trafik ışıklarından geriye dönecek olan sporcular Vodafone Park'ın önüne ulaşarak parkuru tamamlayacak. 36K kategorisi ise 15K ile aynı yerden başlayacak; sahil şeridini takip ederek Galata Köprüsü, Sirkeci, Yenikapı, Ataköy'ü geçecek ve Yeşilköy'deki maratonun dönüş yeri olan Hava Harp Okulu önünde bulunan trafik ışıklarından geriye dönerek Vodafone Park'ın önündeki bitiş çizgisine ulaşacak.

3 kategoride koşulacak

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından Altın Kategori'de gösterilen, dünyanın sayılı maratonlarından biri olan Vodafone 41'inci İstanbul Maratonu, bu yıl 42 km (maraton), 15 km ve Halk Koşusu (8 km) olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirilecek.

Maraton, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine 250 metre mesafeden başlayacak; Sultanahmet'te At Meydanı'ndaki Mısır Dikilitaşı'nın önünde sona erecek. 15K parkuru, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde başlayacak; Yenikapı Miting Alanı karşı caddesinde sona erecek. Halk Koşusu ise Altunizade Köprüsü'nün altından başlayarak, Dolmabahçe'de sona erecek.

Vodafone 41'inci İstanbul Maratonu'na 18 yaşını doldurmuş olanlar katılabilecek.