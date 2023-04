Vodafone Discover Genç Yetenek Programı'na başvurular devam ediyor

Vodafone'un 2008'den bu yana sürdürdüğü Discover Genç Yetenek Programı'nda başvuru ve değerlendirme süreci devam ediyor. Programa Nisan sonuna kadar başvuru yapılabiliyor. Her yıl binlerce başvurunun alındığı programla bugüne kadar 666 genç istihdam edildi.

Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, geleceğin teknolojilerine yön verecek genç yetenekleri bünyesine katmayı sürdürüyor. Operatörün 2008 yılından beri sürdürdüğü Discover Genç Yetenek Programı'nda yeni dönem başvuruları ve değerlendirme süreci devam ediyor. Programa Nisan sonuna kadar LinkedIn ve Kariyer.net üzerinden başvuru yapılabiliyor. Her yıl binlerce başvurunun alındığı programla bugüne kadar 666 genç istihdam edildi.

Geleceğin liderleri olarak gördükleri genç yetenekleri keşfetmeyi ve organizasyonlarına katmayı önemsediklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, şunları söyledi:

“Vodafone'un global ölçekte tüm ülkelerinde uyguladığı Discover Genç Yetenek Programı ile tam 16 yıldır şirketimizin genç ve dinamik yüzünün en büyük temsilcilerini ağırlıyoruz. Yüksek potansiyele sahip gençleri şirketimize kazandırarak, lokal ve global kariyer olanaklarından faydalanmalarına, eğitim-gelişim programları ile desteklenmelerine olanak tanıyor ve aynı zamanda Vodafone Türkiye'nin yetenek havuzunu genişletmeyi amaçlıyoruz. 16 yıl önce 3 kişi alarak başlattığımız bu program sayesinde her yıl artan bir ivmeyle istihdama olan katkımızı sürdürüyoruz. Bugüne kadar toplam 666 genci bünyemize kattık. Kariyerine Discover olarak başlayan ve şu an Vodafone Liderlik Ekibimizde yer alan çok sayıda çalışma arkadaşımız bulunuyor. Her yıl programın tasarımını gözden geçirerek iyileşme fırsatı olan tarafları paydaşlarımızın da görüşleriyle geliştiriyoruz. Her zaman olduğu gibi gelecekte de gençler bizim en büyük motivasyonumuz ve rehberimiz olmaya devam edecek.”

Geçen yıl 78 genç kabul edildi

Geçen yıl Türkiye'nin dört bir yanından 4 bini aşkın gencin başvurduğu programa 34 farklı üniversiteden 78 genç kabul edildi. Programa katılanların yüzde 63'ünü kadın çalışanlar oluşturdu. Genç Discover'ların yüzde 50'si ticari, yüzde 36'sı teknoloji, yüzde 14'ü de kurumsal ekiplerde kariyer yolculuklarına başladı.

Tüm Vodafone ülkelerinde uygulanıyor

Program; üniversite 4. sınıf öğrencileri, yeni mezunlar ve en fazla bir yıl tam zamanlı iş tecrübesi bulunanlar için özel hazırlanmış bir kariyer programı. Tüm Vodafone ülkelerinde uygulanan, adayların aynı standart işe alım sürecinden geçtiği bu global program kapsamında, operatör bünyesine katılan genç yetenekler için yoğun bir eğitim ve gelişim programı uygulanıyor. Gençler, ilk yıl farklı bölümlerde iki rotasyon yaparak hem teknoloji/telekomünikasyon sektörünü, hem de operatörü yakından tanıma ve kariyerlerine daha bilinçli tercihler yaparak başlama imkânı buluyorlar. Operatör içinde yayınlanan ilanlar aracılığıyla farklı lokal ve global fırsatları değerlendirebiliyorlar.

Tüm birimlerde çalışıyorlar

Genç Discover'lar, bakış açılarını ve dinamizmlerini organizasyonun tüm birimlerine yansıtmaları amacıyla şirketin neredeyse tüm fonksiyonlarında konumlandırılıyor. Buna göre, şirketin satış, pazarlama, teknoloji, finans, insan kaynakları fonksiyonlarında tam zamanlı çalışma imkânına sahip oluyor. Özellikle organizasyondaki dijital rollerde ve yeni iş kollarını oluşturan ekiplerde Discover'lara yer veriliyor.

Beceri odaklı yaklaşım uygulanıyor

Program kapsamında son 3 yıldır beceri odaklı yaklaşım uygulanıyor. “Kendine yatırım yap, yeni fikirler üret, dene-yanıl, sorgula” anlayışına dayanan beceri odaklı yaklaşımla oluşturduğu uzmanlık patikalarının rotasyon ve eğitimlerle zenginleştiği bir program tasarlayan operatör, çalışanların kendilerini farklı açılardan geliştirebilmesi için zaten bildiklerinin üstüne yeni bilgiler ekleyebilecekleri eğitim programları, yeniden beceri kazanma ve beceride derinleşme patikaları sunuyor. Bu kapsamda bu yıl da yeni mezunların beceri kazanması için 7 patika içinde 7 farklı gelişim yolculuğu, bu yolculuk boyunca 2 farklı rotasyon sunulacak.