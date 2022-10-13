Vodafone e-atıkların geri dönüşümüyle 8 bin çocuğun hayatına dokundu

Vodafone'un 3 yıl önce hayata geçirdiği “Bu Atıklar Kod Yazıyor” projesinde toplanan elektronik atıklar kodlama sınıfına dönüşmeye devam ediyor. Bugüne kadar toplam 12 tonu aşkın e-atığın geri dönüştürülmesini sağlayan operatör, 8 ilde kodlama sınıfları açarak yaklaşık 8 bin çocuğun hayatına dokundu.

Daha sürdürülebilir bir dünya hedefiyle çalışmalarını sürdüren Vodafone, elektronik atıkların geri dönüşümünü teşvik etmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla 3 yıl önce başlattığı “Bu Atıklar Kod Yazıyor” projesini ülke genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyor. Projeyle e-atıkları kodlama sınıfına dönüştüren operatör, bugüne kadar 8 ilde kodlama sınıfları açarak yaklaşık 8 bin çocuğun hayatına dokundu. Proje kapsamında toplam 12 tonu aşkın e-atık toplanırken, 2022 yılının başından bu yana toplanan e-atık miktarı, geçen yılın tamamına kıyasla 4 kat arttı.

Dünya E-atık Günü vesilesiyle bir açıklama yapan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel şunları söyledi:

“Gezegenimizin karşı karşıya olduğu çevresel risklerin önüne geçmek ve daha kapsayıcı bir toplum inşa etmek için Çevresel, Sosyal ve Yönetişimsel (ÇSY) performansımızı son derece önemsiyoruz. Amaç odaklı bir şirket olarak, çevresel ayakizimizi küçültmek amacıyla kapsamlı bir çevre yönetim sistemi uyguluyoruz. Hedeflerimizden biri de e-atıklarımızın yüzde 100'ünün geri dönüştürülmesini veya yeniden kullanılmasını sağlamak. Döngüsel ekonomi modelini benimseyerek uyguladığımız e-atık yönetimi sayesinde, başlıca e-atıklarımız olan şebeke ve diğer bilişim ekipmanlarımızın yüzde 99'unu yeniden kullanıyor, lisanslı kuruluşa satıyor ya da geri dönüştürüyoruz. Operasyonlarımız, ürün ve hizmetlerimiz sonucu ortaya çıkan e-atıkların hem oluşmasını azaltmaya, hem de geri dönüşümünü artırmaya odaklanıyoruz. “Bu Atıklar Kod Yazıyor” projesiyle de e-atıkları topluyor ve bu atıkların lisanslı geri dönüşüm firması tarafından geri dönüştürülmesini sağlıyoruz. Bugüne kadar 12 tonu aşkın e-atık topladık. Geri dönüşümden elde edilen ekonomik gelirle 8 ilde kodlama sınıfları açtık ve yaklaşık 8 bin çocuğun hayatına dokunduk. Şirket olarak, e-atıkları artı değere dönüştürmeye, böylece hem sosyal hem de çevresel etki oluşturmaya devam edeceğiz.”

Toplam 12 tonu aşkın e-atık geri dönüştürüldü

Yapılan açıklamaya göre operatör, eğitime destek olma ve çevresel etkisini azaltma hedeflerini harmanladığı “Bu Atıklar Kod Yazıyor” projesiyle, çalışanlarının, iş ortaklarının ve müşterilerinin evlerinden getirdiği e-atıkları topluyor ve lisanslı geri dönüşüm firması Akademi Çevre tarafından geri dönüştürülmesini sağlıyor. Küçük ev aletlerinden bilişim ekipmanlarına, oyuncaklardan eğlence ve spor ekipmanlarına kadar pek çok e-atığın toplandığı projede bugüne kadar 12 tonu aşkın e-atık geri dönüştürüldü. Geri dönüşümden elde edilen ekonomik gelirle, Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği işbirliğiyle yürütülen “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında okullarda kodlama sınıfı kuruluyor. Proje kapsamında bugüne kadar Mardin, Samsun, Adana, Gaziantep, Bingöl, Çanakkale, Uşak ve Bursa'da kodlama sınıfları açıldı.

Kurumlardan tam destek

“Bu Atıklar Kod Yazıyor” projesine 2020 yılından bu yana kurumlar da destek veriyor. İş ortağı kurumlar İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Denizli, Ordu, Kütahya, Batman, Tokat, Sakarya, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli, Samsun, Tekirdağ ve Giresun'da bulunan ofis ve fabrikalarında binlerce çalışanın desteğiyle e-atık topluyor. Projeye destek veren toplam kurum sayısı 49'a ulaştı. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu'nun (OSBÜK) da eklenmesiyle geniş bir ekosisteme yayılan projenin destekçileri arasına son olarak, Uludağ Üniversitesi de katıldı. Kampüste konumlandırılan kutularda e-atık toplanacak, öğrencilerin e-atıkları geri dönüşüme kazandırmaları teşvik edilecek.

Mağazalar da dahil edildi

“Bu Atıklar Kod Yazıyor” projesine operatörün mağazaları da dahil edildi. Böylece, çalışanların ve kurumsal iş ortaklarının yanı sıra müşterilerin de projeye katılması sağlanıyor. İlk etapta 99 pilot mağazada toplanacak e-atıklar geri dönüşüme kazandırılarak Türkiye'nin farklı illerinde yeni kodlama sınıfları açılmasına devam edilecek.