Vodafone Flex ile 10 ayda 1,5 milyonu aşkın cihaz satıldı

Vodafone'un, müşterilerine değişen küresel ekonomide bütçe dostu fırsatlar, indirim avantajları ve çeşitli ödeme kolaylıkları sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Vodafone Flex'e ilgi artıyor. 'Seç Seç Al' mottosuyla duyurulan ve toplam 10'u aşkın kategoride 1000'den fazla ürünün yer aldığı Vodafone Flex, ilk 10 ayda kullanıcılarına 1,5 milyonun üzerinde akıllı cihaza istedikleri ödeme yöntemiyle sahip olma imkânı sunarken, satış sonrası hizmet paketleriyle 250 bini aşkın müşterisini de telefon güvencesi ve dijital servis hizmetleri ile buluşturdu. Vodafone Flex müşterilerinin kişiselleştirilmiş teklifleri tercih etme oranı ise yüzde 20'ye ulaştı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: “Müşterilerimizin ihtiyaç ve talepleri için çok geniş ve çeşitli ürün portföyü sunan Vodafone Flex dünyasını Ağustos 2022'de duyurduk. Vodafone Flex ile müşterilerimize değişen ülke ekonomisinde bütçe dostu fırsatlar, indirim avantajları ve çeşitli ödeme kolaylıkları sağlıyoruz. Flex müşterileri, zengin seçenekler arasından aradıkları ürüne kolayca ulaşabildikleri gibi, kendilerine uygun ödeme yöntemini de seçebiliyorlar. Bugüne kadar Flex müşterilerimize 1,5 milyonun üzerinde akıllı cihaza istedikleri ödeme yöntemiyle sahip olma imkânı sunduk. Diğer yandan, satış sonrası hizmet paketlerimizle müşterilerimizin akıllı cihazlarını güvenle kullanmalarını sağlıyor; ihtiyaç duydukları teknolojik ürünleri, kampanyaları ve servisleri kişiselleştirilmiş teklifler halinde sunuyoruz. Vodafone Flex ile müşterilerimizin eski telefonlarını nakde ve indirime dönüştürmelerini de sağlayarak bütçelerine destek oluyoruz. Böylece, eski telefonların atık olmasını engelleyerek çevreye katkı sağlıyoruz.”

Verilen bilgiye göre, Vodafone Flex, “ürünü seç, ödemeni seç ve kolayca al” ilkesine dayanıyor. Buna göre, müşteriler Vodafone Flex'in telefon, tablet, dizüstü bilgisayar, kulaklık, akıllı saat, takip cihazı, çocuk saati, çocuk kulaklığı, moda ve hobi ürünleri, şarj cihazı, hafıza ürünlerini de içeren zengin kategori yelpazesinden diledikleri ürünü diledikleri ödeme imkânıyla satın alabiliyor. Tüm kategorilerde 12 aya varan ödeme imkanının sunulduğu Vodafone Flex'te istenirse ön ödeme imkânıyla ürünün belli bir tutarı önden ödenip kalanı için uygun bir ödeme planı oluşturulabiliyor. Müşteriler eski telefonlarını Vodafone'a getirdiklerinde yeni bir cihaz alırken eski telefonlarını indirime dönüştürebildikleri gibi Vodafone mağazaları ya da Vodafone Yanımda üzerinden teslim edip 24 saat içinde nakde de dönüştürebiliyorlar.

Mağaza ya da internetten satın alma imkânı

Bu hizmetten faydalanmak isteyen müşteriler, istedikleri ürünü 2 bin 500 noktada aktif satış yapan Vodafone mağazalarından birinde inceleyip kendilerine uygun ödeme imkânıyla satın alabiliyorlar. Dileyen müşteriler, online satış kanalını kullanabiliyor. Online alışverişlerde Türkiye genelinde kapıya teslimat hizmeti, İstanbul içinde ise aynı gün hızlı teslimat seçeneği sunuluyor. Müşteriler, online'a özel cihazları Vodafone mağazalarında deneyimledikten sonra kişisel dijital asistan TOBi'ye sorarak Faturaya Ek Cihazlar online sayfasından da satın alabiliyor.