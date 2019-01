Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi 2019 Kış mevsimi başlıyor

League of Legends oyununun espor ligi Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde 2019 Kış mevsimi 19 Ocak'ta başlıyor.

Vodafone'un gençlik markası Vodafone FreeZone ile destek verdiği, Türkiye'nin ilk profesyonel espor ligi League of Legends'da yeni dönem başlıyor. Yapılan yeniliklerle önceki yıllara göre daha rekabetçi hale gelen Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde 2019 Kış Mevsimi 19 Ocak'ta başlayacak. Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi maçları, bu yıl İstanbul Ataşehir'deki Watergarden'da açılacak Riot Games Espor Sahnesi'nde canlı ve seyircili bir şekilde yapılacak. Maçlar, LoLeSpor YouTube kanalından da canlı izlenebilecek. Şirketten yapılan bilgilendirmede; Vodafone'un sunduğu 'Gamer Paketleri' yeni sezonda da gençlerin yanında olacak. Paketler ile esporsever gençler, lig maçlarını ve oyun videolarını internetten yemeden izleyebilecekler. Ayrıca, Mart sonuna kadar sürecek yarışmaya katılarak, 3 Monster oyun bilgisayarından birini kazanma şansı elde edecekler.

Engin Aksoy: "Tutku alanı espor olan gençlere destek oluyoruz"

Yeni lig sezonunu değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi: "Vodafone FreeZone olarak, esporun en büyük destekçisi olmayı sürdürüyoruz. Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'ne isim sponsoru olmamızla birlikte ‘Gamer Paketleri' ile esporseverlerin ve oyuncuların bu tutkularını en üst seviyede yaşayabilmelerine olanak sağlıyoruz. ‘Gamer Paketleri' ile internetinden yemeyen YouTube'un yanı sıra her ay efsane hediyeler kazanma şansı vererek gençlerin oyun deneyimini sınırsız yaşamalarını hedefliyoruz. Şampiyonluk Ligi'ne özel faydalar ve içerikler ile oyuncuların Vadi dünyasına daha fazla dahil olmasını sağlamak istiyoruz. Haftalık ve aylık alternatiflerle gençlerin bütçesine uygun daha geniş bir portföy sunarken, onlara Mart sonuna kadar sürecek yarışmayla 3 Monster oyun bilgisayarından birini kazanma şansı da veriyoruz. Vodafone FreeZone olarak, tutku alanı espor olan gençlere destek olmaya devam edeceğiz".

10 takım mücadele edecek

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde 2019 Kış Mevsimi ile birlikte formatta bazı değişiklikler de yapıldı. Buna göre, ligde 8 yerine 10 takım yer alacak ve ligden düşme olmayacak. Böylece, 3 yıl boyunca aynı takımlar ligde oynamaya devam edecek. Bu sayede, daha sürdürülebilir ve gelişime açık bir lig formatı hayata geçirildi. Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 2019 Kış Mevsimi'nde mücadele edecek takımlar şöyle sıralanıyor:

1907 Fenerbahçe

Bahçeşehir SuperMassive

Beşiktaş

Bursaspor Esports

Dark Passage

Galacticos

Galatasaray Esports

HWA Gaming

Royal Youth

Team Aurora

Yükselme Ligi kalkıyor

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde bir alt lig olan Yükselme Ligi de kaldırıldı. Artık, her takımın yedek ve genç yetenek olarak tanınan oyuncuları aynı takımların isimleriyle Akademi Ligi'nde maç yapmaya devam edecek. Akademi liginde oynayan bir oyuncu Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde oynama hakkı da elde edebilecek. Böylece genç oyuncular, klasik sporlarda olduğu gibi, rekabet halinde tecrübe kazanıp potansiyellerini gün yüzüne çıkarabilecekler.

Maçlar Cumartesi ve Pazar oynanacak

Ligde maçlar sadece Cumartesi ve Pazar günleri oynanacak ve her gün 5 maç olacak. Her takım birbiriyle 2 kere eşleşecek. Böylece, toplamda her takım 18 kere maç yapacak ve lig yine 9 hafta sürecek. Ardından, playoff'lar ve mevsim finalleri devam edecek.