Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi isim sponsorluğu bir yıl daha uzatıldı

Diğer yandan, Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi maçları, Twitch ve YouTube'a ek olarak Vodafone TV'den de canlı yayınlanacak ve internetinden yemeyeceği belirtildi.

Vodafone, gençlik markası Vodafone FreeZone ile oyun ve espor pazarına destek vermeye devam ediyor. Türkiye'nin en büyük profesyonel espor ligi Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi isim sponsorluğunda 3'üncü yılına giren Vodafone FreeZone, ligin yeni sezonunu bazı yeniliklerle karşıladı. En büyük oyun izleme platformlarından Twitch'i sınırsız bir şekilde Gamer Paketleri'ne dahil eden Vodafone FreeZone, Twitch'in içinde gerçek parayla satın alınan Twitch Bit'leri de Gamer Paketleri'nde ücretsiz olarak sunmaya başladı. Yeni dönemde ayrıca, Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi maçları, Twitch ve YouTube'a ek olarak Vodafone TV'den de canlı yayınlanacak ve internetinden yemeyecek.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi isim sponsorluğunun yeni dönemini değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi: "Şirket olarak, oyun ve espordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biriyiz. Espor pazarına 3 yıl önce gençlik markamız FreeZone ile girdik. 2017'de, esporun en güçlü takımlarından Bahçeşehir SuperMassive eSports iş ortaklığıyla ilk adımı attık. 2018'de daha kapsamlı ve daha büyük bir adım atarak, ülkemizdeki en büyük profesyonel espor ligi League of Legends Şampiyonluk Ligi'ne isim sponsoru olduk. Riot Games'in Türkiye'de isim hakkı verdiği ilk firmayız. 2019 sonunda ise Türkiye E-Spor Federasyonu'nun düzenlediği ilk resmi espor turnuvasına ismimizi verdik. 2020 itibarıyla Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi isim sponsorluğumuzu bir yıl daha uzattık. Vodafone FreeZone olarak, 3 yılda espor pazarına yaklaşık 13 milyon TL'lik yatırım yaptık. 2022 yılının sonuna kadar toplam yatırımımızın 30 milyon TL'ye ulaşmasını planlıyoruz. Bu yatırımlarımızı sadece paket satışı olarak görmüyoruz; Türkiye'de oyun ve espor ile ilgilenen hemen herkese ulaşmayı ve faydalar sunmayı hedefliyoruz. Yaptığımız kampanyalar ve tanıtımlarla bugüne kadar 14 milyon kişiye ulaştık. Gamer Paketlerimiz ile gençlerin oyun ve espor tutkularını en üst seviyede yaşamasına olanak sağlamaya devam edeceğiz."

Twitch ve Twitch Bit de eklendi

Yapılan bilgilendirmede; Vodafone FreeZone'un sunduğu Gamer Paketleri ile gençler, YouTube, Twitch, Discord gibi içerikleri ve mobil oyunları sınırsız internetle kullanabiliyor. Gamer Paket kullanıcıları ayrıca, her ay Twitch Bit ve oyun paralarına ücretsiz sahip olabiliyor; düzenlenen yarışmalarla, yurtdışı seyahatlerinden oyun bilgisayarlarına kadar efsane hediyeler kazanma şansı yakalıyor. Haftalık ve aylık seçenekler halinde sunulan Gamer Paketleri'ni artık 26 yaş ve üstü kişiler de satın alabiliyor.