Vodafone Her Şey Yanımda bir yılda 80 milyon kez ziyaret edildi

Yaklaşık 80 milyon kez ziyaret edilen platformun tekil ziyaretçi sayısı 30 milyona yaklaştı. 3 milyonu aşkın ürünün sunulduğu platformda bir yılda 2,5 milyon sipariş alındı.

Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone'un, müşterilerinin online alışveriş ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirdiği Her Şey Yanımda servisi hızlı büyümesini sürdürüyor. Tüm kategorilerde hizmete sunulan dijital pazaryeri Her Şey Yanımda bir yılda yaklaşık 80 milyon kez ziyaret edilirken, tekil ziyaretçi sayısı 30 milyona yaklaştı. Toplam 14 kategoride 3 milyonu aşkın ürünün sunulduğu platformda bu süre zarfında 2,5 milyon sipariş alındı.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Vodafone Her Şey Yanımda Genel Müdürü Uğur Sennaroğlu, “Türkiye'nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Her Şey Yanımda servisimizle müşterilerimize online alışverişlerini uygun fiyatlarla, rahat, hızlı ve kolay bir şekilde yapma imkânı sunuyoruz. Her Şey Yanımda, Türkiye'de ilk defa tüm kategorilerde hizmet veren bir dijital pazaryeri. Her Şey Yanımda'yı mobil uygulama deneyimiyle sürekli desteklediğimiz uzun vadeli bir yatırım olarak konumlandırıyoruz. e-ticaret sektöründe güçlü bir oyuncuya dönüşmeyi ve bu sektörde en büyük oyunculardan dan biri olmayı hedefliyoruz.”

Yapılan açıklamaya göre, Her Şey Yanımda'da Cep Telefonları, Elektronik, Dijital Servisler ve Oyun, Moda, Hobi-Ofis-Kırtasiye, Kozmetik ve Kişisel Bakım, Ayakkabı-Çanta-Aksesuar, Spor ve Outdoor, Anne-Bebek, Ev-Yaşam, Süpermarket, Pet Shop, Medikal Ürünler ve Oto Aksesuar olmak üzere 3 milyonu aşkın ürün sunuluyor. Toplam bin aktif mağazanın faaliyet gösterdiği platformda, Vodafone'lu olsun olmasın, Vodafone Yanımda uygulamasını indiren tüm kullanıcılara avantajlı fiyatları, birbirinden farklı kampanyaları ve kullanım kolaylığı ile yeni bir deneyim yaşatıyor.

Pet shop alışverişleri sokak hayvanlarına mamaya dönüşüyor

Öte yandan, platformun pet shop kategorisinde yapılan her alışveriş sonrasında Bu Mama Benden makineleri sokak hayvanları için bir kap mama bırakıyor. Vodafone'lu olsun olmasın herkesin destek verebildiği kampanyayla bir yandan evdeki hayvanların ihtiyaçları karşılanırken, bir yandan da sokak hayvanlarına mama sağlanıyor. Bu Mama Benden makineleri, Türkiye Vodafone Vakfı'nın Yarını Kodlayanlar projesi kapsamında kodlama eğitimi alan çocuklar tarafından sokak hayvanlarını beslemek için tasarlandı. İstanbul'da 7 noktada, İzmir, Ankara, Adana, Erzurum ve Rize'de birer noktada olmak üzere Türkiye genelinde toplam 12 mama makinesi bulunuyor.