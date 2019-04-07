İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Vodafone İstanbul 14. Yarı Maratonu başladı

Vodafone İstanbul 14.

Yarı Maratonu başladı. Elit atletlerin yarışının başlamasının ardından önce 21 KM, ardından da 10 KM koşucuları start aldı. Yaklaşık 10 bin sporcu, Yenikapı'dan koşmaya başladı.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Spor İstanbul tarafından düzenlenen Yarı Maratonu başladı. Altın kategoride koşulan yarı maraton, elit atletlerin start almasıyla başladı. Elit atletlerin ardından 21 KM yarışı başladı. Son olarak ise 10 KM koşucuları start alanına geldi. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcıları Hamza Yerlikaya ve Halis Yunus Ersöz, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Spor İstanbul Genel Müdürü Abdülhalim Aksu ve Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy'un verdiği startın ardından Yenikapı'dan başlayan koşu, Sirkeci'den dönülerek Zeytinburnu yönüne doğru ilerleyecek. Yarı maraton Yenikapı'daki start alanında tamamlanacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.