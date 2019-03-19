Vodafone İstanbul Yarı Maratonu basın toplantısı yapıldı

Spor İstanbul tarafından düzenlenen Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, 7 Nisan Pazar günü 'Gel beraber koşalım' sloganıyla gerçekleşecek. Yarı maratonda 100'den fazla ülkeden 10 binden fazla sporcu koşacak.

'Gel beraber koşalım' sloganıyla bu yıl 14.'sü gerçekleşecek olan Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, 7 Nisan Pazar günü koşulacak. 100'den fazla ülkeden 10 binden fazla sporcunun katılacağı maratonun basın toplantısı Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleşti. Toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu katıldı. Açılış konuşmasını yapan Abdulhalim Aksu, yarışmayla ilgili bilgiler verirken, 100'den fazla ülkeden 10 binden fazla sporcunun koşacağını belirtti. Bu yarışı 14. kez yapacaklarına dikkat çeken Göksel Gümüşdağ ise "Şehir maratonları tüm dünyada, gelişmiş ülkelerde şehrin vizyonu ve dünyaya tanıtımı anlamında katkıda bulunan önemli bir araç. Bizim organizasyonlarımız da bu misyona hizmet ediyor. İnsanlarımızı spora, sağlığa davet ediyor. Artık insanlar daha aktif, daha sağlıklı yaşam tarzını benimsiyor. Bu yüzden maraton, sağlık için koş temasını işlemeye devam edecek. Sporda teknolojinin önemi çok fazla. Bunu en iyi şekilde futbolda getirdiğimiz VAR sisteminde görüyoruz. Aynı prensip atletizmde de geçerli. Giydiğimiz tişört üzerinden veri almaktan, performans ölçen kol bantlarına kadar teknoloji koşu sporlarında hayatımıza girmiş durumda. Maratonda teknolojik yenilikler bu yüzden çok önemli. Her sene daha fazla koşucu, katılımcı görmek istiyoruz. İlk bahardan yaza girerken herkesi maratona bekliyoruz" açıklamalarında bulundu.

Aksoy: "Mutlaka gel, şehrinin tanıtımına katkıda bulun"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone olarak çok geniş kitlelere ulaşan sporlara katkıda bulunmanın çok önemli olduğunu söyleyerek, "Maraton önemli bir yer tutuyor. İstanbul'un global marka olmasına katkıda bulunmaktan mutluyuz. Maratonun İstanbul'un global şehre dönüşmesinde de önemli mihenk taşı olduğunu düşünüyoruz. Dünyada çok sayıda geleneksel koşu var. Yarı maratonlar da dünyanın en hızlı büyüyen spor dalı olarak biliniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle bu sene yarı maratonu daha da büyüttük, altın kategoride koşuluyor. Dünyanın en iyi 11 maratonundan biri oldu. Olimpiyatlar için de eleme koşusu haline geldi. Başarılarıyla da gurur kaynağı oldu. Bu sene 'Sağlık için koş' temasıyla yapacağız. Sağlıklı yaşam için koşan insan sayısı artıyor. Kilometreler, rekorlar gündeme geldiğinde insanlar temkinli davranıyor. Herkese 'mutlaka gel hem şehrin tanıtımına hem kendi sağlığına katkıda bulun' diyoruz" ifadelerini kullandı.

Çintimar: "1 saatin altında koşulan 8 yarı maratondan birisi"

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nun dünyada altın kategoride koşulan 14 yarıştan birisi olduğunu söyleyerek, "Bir saatin altında koşulan 8 maratondan biri. Yeni açıklanan olimpiyat kotalarında yarı maratonlar, en yüksek puanı veren yarışlardan oldu. İstanbul Yarı Maratonu da önemli. On binleri geçen çipli koşucu sayısıyla dünyadaki yerini sağlamlaştırdı. Ülkemizin çok önemli spor markalarından biri oldu. Atletizm adına büyük kazanım." diye konuştu. İnşallah bu yıl erkeklerde ve kadınlarda dünyanın en iyi derecelerini izleyebiliriz. Dünyanın en iyi zamanını hedefleyen sporcular da gelecek" dedi. Toplu fotoğraf çekiminin ardından toplantı tamamlandı.