Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nda rekortmenler sahne alacak

İstanbul Yarı Maratonu'nda rekortmenler sahneye çıkacak. 7 Nisan Pazar günü gerçekleşecek olan yarı maratonda, kişisel dereceleriyle birçok rekora imza atan elit atletler, İstanbul'da da rekor peşinde olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen İstanbul Yarı Maratonu, 7 Nisan Pazar günü koşulacak. Dünyanın en düz ve hızlı parkurlarından birisi olan yarı maratona kayıt yaptıran elit atletler ise, bugüne kadar kırdıkları birçok rekorla dikkat çekiyor. Yarı maratonda kadınlar kategorisinin en iddialı ismi 23 yaşındaki Etiyopyalı atlet Netsanet Gudeta olacak. 2018'de Valencia Yarı Maratonu'nda 1:06:11'luk derecesi ile Sadece Kadınlar Yarışı Dünya Rekortmeni olan Gudeta, geçtiğimiz ay Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilen Ras Al Khaimah Yarı Maratonu'nda elde ettiği 1:05:45'lik derecesi ile tüm zamanlarda dünya yarı maratonlarının (21 kilometre koşularının) en hızlı ikinci kadın atleti olmuştu. Gudeta'nın en büyük rakibi ise kasım ayında düzenlenen Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda kadınlar parkur rekorunu kırarak, elde ettiği derece ile aynı zamanda dünya maratonlarının (42 kilometre koşularının) tüm zamanlarda en hızlı yedinci kadın atleti unvanını kazanan Ruth Chepngetich olacak. 24 yaşındaki Kenyalı atlet Chepngetich İstanbul'da elde ettiği derecenin ardından ocak ayında Dubai Maratonu'nda yeni bir rekora daha imza atarak tüm zamanların en hızlı üçüncü kadın atleti olmuştu. İstanbul Yarı Maratonu kadınlar kategorisinde Gudeta ve Chepngetich'in güçlü rakipleri ise Etiyopyalı atletler Meseret Belete, Hiwot Gebrekidan ve Moldovalı atlet Lilia Fisikovici olacak. 20 yaşındaki Belete, geçtiğimiz yıl eylül ayında Kopenhag'da yaptığı 1:07:51'lik derecesi ile gençler kategorisinde dünyanın tüm zamanlardaki en hızlı kadın yarı maratoncusu olmuştu. Kişisel en iyi derecesini 2018'de 1:07:36 ile Kopenhag Yarı Maratonu'nda yapan 24 yaşındaki Gebrekidan ise 2018'de Kanada'da düzenlenen Ottawa Maratonu ikincisi olmuştu. 30 yaşındaki Fisikovici 2018 yılında adını Polonya'da düzenlenen Krakow Maratonu şampiyonu olarak duyurmuştu.

Berlin Maratonu ikincisi Adola, rekor peşinde

Yarı maratonda erkekler kategorisinde de iddialı isimler performans sergileyecekler. Dünyanın tüm zamanlardaki en hızlı 11. erkek maratoncusu olan 29 yaşındaki Etiyopyalı atlet Guye Adola, 2014 yılında Yeni Delhi de 59:06'lık derecesiyle kariyerinin en önemli başarısını elde etmişti. Bu yıl İstanbul'da koşacak olan Etiyopyalı yıldız, 2017 Berlin Maratonu'nu ikinci olarak tamamlamıştı. Adola'nın 7 Nisan'daki en zorlu rakiplerinden biri Etiyopyalı Amedework Walelegn olacak. Yarıştaki en genç elit atlet olan 20 yaşındaki Walelegn, geçtiğimiz yıl Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nda koştuğu 59:50'lik derecesi ile İstanbul Yarı Maratonu yarış rekortmeni ve şampiyonu olmuştu. Etiyopyalı atletin elde ettiği bu derece sayesinde Vodafone İstanbul Yarı Maratonu dünyada bir saatin altında koşulan sayılı yarı maratonlardan biri oldu. İstanbul Yarı Maratonu'nda yarışacak olan atletlerden biri de Etiyopyalı atlet Adugna Takele. En iyi derecesini 59:40 ile 2016 Prag Yarı Maratonu'nda elde eden Takele, 2017 Vodafone İstanbul Yarı Maratonu dördüncüsü olmuştu. Yarışta, en iyi derecesini 2018'de 59:58 ile Prag Yarı Maratonu'nda yaparak üçüncülüğü göğüsleyen Kenyalı Peter Kwemoi, yine 2018 Prag Yarı Maratonu'nda 1:00:06 lık derecesiyle kendi en iyi skorunu koşan Kenyalı atlet Shadrack Kiplagat, 2018 Yeni Delhi Yarı Maratonu'nda 1:00:10'luk derecesi ile yarışı tamamlayan Bahreynli atlet Aweke Ayalew de koşacak.

Kayıtlar devam ediyor

Rekortmen atletlerle parkura çıkmak isteyenler için Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nun kayıtları 29 Mart'a kadar devam edecek. 21 kilometrelik ve 10 kilometrelik parkurlarda gerçekleşecek koşuda sporcular Yarı Maraton (21K), 10K ve Business Maraton kategorilerinde yarışacak. Yarı Maraton'a katılmak isteyenler 75 TL ödeyerek www.yarimaraton.istanbul internet sitesi üzerinden kayıt yaptırabiliyorlar. İstanbul Yarı Maratonu ile ilgili güncel bilgilere www.yarimaraton.istanbul adresinden ve Spor İstanbul sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.