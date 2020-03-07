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Vodafone Kupası: Beşiktaş: 0 - Atletico Madrid: 2

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel düzenlenen Vodafone Kupası’nda Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Vodafone Park’ta karşı karşıya geldiği Atletico Madrid Kadın Futbol Takımı’na 2-0’lık skorla mağlup oldu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen Vodafone Kupası'nda Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldiği Atletico Madrid Kadın Futbol Takımı'na 2-0'lık skorla mağlup oldu.



Stat: Vodafone Park


Hakemler: Asen Albayrak, Nimet Altunkıran, Semra Bulut


Beşiktaş: Fatma Şahin, Jessica Lyne Çarmıklı, Çiğdem Belci (Akida dk. 90+1 ?), Esra Erol, Didem Karagenç, Elif Keskin, Gizem Gönültaş, Arzu Karabulut, Sevgi Çınar (Chamalidou dk. 76), Başak Gündoğdu (Zeynep Gamze Koçer dk. 58), Yağmur Uraz


Yedekler: Senem Pınar Özer, Ayşenur Göktürk, Ayşe Şevval Ay, Berivan İçen, Demet Bozkurt, Sevgi Salmanlı


Teknik Direktör: Mutlucan Zavotçu


Atletico Madrid: Henseller Galego (Paula Prieto dk. 46), Carolina Vidal (Trujillo dk. 90+1 ?), Herrero Munoz (Alexia Diaz dk. 76), Garcia Ajarin, Carmen Montero, Silvia Bellido (Claduio Diaz dk. 90+1), Maria Herrera, Pena Ruiz (Ortega Bueno dk. 68), Veronica Ang (Cristina Frances dk. 90+1 ?), Olga Perez, Alyysa Strom


Yedekler: Alexia Diaz, Elena Perez, Claudia La Cruz


Teknik Direktör: Daniel Gonzalez


Goller: Veronica Ang (dk. 37), Olga Perez (dk. 42) (Atletico Madrid)

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