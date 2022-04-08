Vodafone, Metaverse'te adresini belirledi

Müşterilerine her ortamda en iyi dijital deneyimi sunmayı hedefleyen Vodafone, Metaverse'teki ilk mağazasını açmaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, Metaverse'teki ilk mağazasını açmaya hazırlanıyor. Çok yakında Decentraland'de ‘66,-1 parsel' lokasyonunda açılacak olan Vodafone Metaverse Mağaza'da müşterileri kişisel dijital asistan TOBi karşılayacak. Müşteriler, operatörün yeni nesil perakende anlayışına uygun olarak tasarlanacak mağazada yeni nesil bir dijital deneyim yaşayarak teknolojiyle ilgili tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek, operatörün ürün ve hizmetlerine ulaşabilecek. Verilen bilgiye göre, Vodafone Türkiye, Vodafone Metaverse Mağaza ile Vodafone Grubu ülkeleri arasında Metaverse'te mağaza açan ilk ülke olacak.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

“Operatör olarak, yeni nesil perakendecilik konusunda önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Tüm kanallarımızı müşterilerimizin deneyimine ve ihtiyaçlarına odaklayarak tasarlıyor ve değişen alışveriş eğilimlerine uygun bir şekilde yenilikler yapmayı sürdürüyoruz. Çoklu kanal stratejimizle müşterilerimize Vodafone ekosisteminin her köşesinde ürün ve hizmetlerimize ulaşabilme imkânı sunuyoruz. Bu anlayışla, Metaverse'te de yer almak üzere harekete geçtik. Araştırmalara göre metaverse, firmalar için 8 trilyon dolarlık fırsat barındıran büyük bir sanal evren olma yolunda hızla ilerliyor. Çok yakında hizmete sunacağımız Metaverse Mağaza ile biz de Metaverse ortamında müşterilerimize şirketimizin ayrıcalığını yaşatmayı hedefliyoruz. Operatör olarak, müşterilerimize her ortamda en iyi dijital deneyimi sunmaya devam edeceğiz.”

Marka kampanyaları da olacak

Yapılan açıklamaya göre, Metaverse Mağaza'da Vodafone'un Red ve FreeZone gibi markalarına ait kampanyalar için özel alanların yanı sıra Çevresel, Sosyal ve Yönetişimsel inisiyatiflerine yönelik alanlar da yer alacak. Operatörün FreeZone Gaming çatısı altında oyunseverler için sunduğu içeriklere de Metaverse Mağaza'dan ulaşılabilecek. Satışa yönlendirmelerin QR kod veya link ile Vodafone Online Mağaza'ya yapılacağı Metaverse mağazada, müşterilere Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik deneyimleri de sunulacak. Operatörün Metaverse'deki mağazasında çeşitli etkinlik ve lansmanlar da düzenlenecek.