Vodafone online mağaza hediye çekilişi sonuçlandı

Vodafone'un Online Mağaza müşterileri için düzenlediği hediye çekilişi sonuçlandı. Kampanyanın büyük ikramiyesi olan otomobili İstanbul'dan Gülay Yılmaz kazandı.

Vodafone'un Online Mağaza müşterileri için düzenlediği hediye çekilişi sonuçlandı. Online Mağaza müşterilerine yaptıkları her 120 TL'lik alışveriş için bir hediye çekilişi hakkının sunulduğu kampanyada, 1 kişiye Hyundai Yeni i20 otomobil, 5 kişiye Xiaomi Redmi Note9 Pro akıllı telefon ve 50 kişiye Mi Band 5 akıllı bileklik hediye edildi. Kampanyanın büyük ikramiyesi olan Hyundai Yeni i20 otomobili, İstanbul'da ikamet eden olan Gülay Yılmaz kazandı.

Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Uğur Sennaroğlu, şunları söyledi: “Operatör olarak, her şeyin hızla dijitalleştiği dünyamızda müşterilerimizin dijital yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz. Pandemiyle birlikte dijital platformlara ilgi arttı. Dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayımız 16,3 milyona ulaştı. Müşterilerimize dijitalleşmeyle daha fazla fayda sunmayı hedeflediğimiz kampanyalardan birini daha sonuçlandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kampanyamızda Vodafone Online Mağaza müşterilerimize yaptıkları her 120 TL'lik alışveriş için bir hediye çekilişi hakkı sunduk. Telefondan tablete tüm kategorilerde geçerli olan kampanyamızda müşterilerimiz harcadıkça daha çok kazanma şansı elde etti. Noter huzurunda yapılan çekilişte, 1 kişi Hyundai Yeni i20 otomobil, 5 kişi Xiaomi Redmi Note9 Pro akıllı telefon ve 50 kişi Mi Band 5 akıllı bileklik kazandı. Kampanyamızın büyük ikramiyesi otomobilin sahibi olan abonemiz Gülay Yılmaz'ı kutluyor, aracını keyifli ve güzel günlerde kullanmasını diliyoruz. Operatör olarak, müşterilerimize yenilikçi ve kazandıran dijital hizmetler sunmaya devam edeceğiz”.