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Vodafone Park'ta çok özel konuklar

Beşiktaş’ın Denizlispor mücadelesini izlemek için davet ettiği çok özel konuklar Vodafone Park’taki yerini aldı.

Beşiktaş'ın Denizlispor mücadelesini izlemek için davet ettiği çok özel konuklar Vodafone Park'taki yerini aldı. Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı gazileri, maçı tribünden izledi.


Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı gazileri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Şubesi'nin öncülüğünde, Beşiktaş Kulübü'nün davetlisi olarak Denizlispor maçını izlemek üzere Vodafone Park'a geldi. Gazilerin yanı sıra Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Astsubay Fatih Mehmethan'ın eşi Gamze Mehmethan ve babası Kenan Aslan da, Beşiktaş Kulübü'nün konuğu olarak stattaki yerini aldı.

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