İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vodafone Park'ta ilk galibiyet

Süper Lig’in 7.

Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk eden Beşiktaş, rakibini 1-0 mağlup ederken bu sezon iç sahadaki ilk galibiyetini aldı.


Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş, puanını 10'a yükseltirken, sahasındaki ilk galibiyetine imza attı. Bu sezon iç sahada Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği karşısında ise 1-0 mağlup olmuştu. Yeni Malatyaspor önünde 55. dakikada Larin'in attığı golle 1-0 öne geçen Beşiktaş, karşılaşmayı da bu sonuçla kazanarak bu sezon iç sahadaki ilk galibiyetine imza attı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.