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Vodafone Park'ta izdiham

Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın için 19.

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın için 19.03'te düzenlenecek imza töreni öncesinde Vodafone Park önünde uzun kuyruklar oluştu.


Abdullah Avcı ile yollarını ayıran ve Sergen Yalçın'ı 1,5 yıllığına takımın başına getiren Beşiktaş'ta 47 yaşındaki teknik adam için Vodafone Park'ta imza töreni düzenlenecek. Beşiktaş efsanesi Sergen Yalçın için düzenlenecek imza törenini seyretmek isteyen taraftarlar, stat etrafında uzun kuyruklar oluşturdu. Emniyeti güçleri yoğun güvenlik önlemi alırken, stada giriş için oluşan kuyruğun yüzlerce metre olması dikkatlerden kaçmadı.

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