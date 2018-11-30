Vodafone Park'ta üçüncü Galatasaray derbisi

Beşiktaş, pazar günü Galatasaray ile Vodafone Park'ta üçüncü kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan iki maçta siyah-beyazlılar 1 galibiyet alırken, 1 maç da berabere sona erdi.

Nisan 2016'da hizmete giren Beşiktaş'ın evi Vodafone Park, üçüncü kez Galatasaray'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazar günü siyah-beyazlılar, evinde sarı-kırmızılılar ile mücadele edecek. Vodafone Park'ta 2016-2017 sezonunun 5. haftasında oynanan ilk derbi 2-2 sona ererken, 2017-2018 sezonunun 14. haftasındaki maçı ise Kartal 3-0 kazandı.