Vodafone Red'in seyahat programı 'Dünya Avucunuzda' başladı

Vodafone Red'in seyahatseverler için hazırladığı 'Dünya Avucunuzda' programı ikinci sezonuna girdi. Programda dünyanın çok özel ve saklı yerleri konu alınırken Eylül sonuna kadar yaklaşık 36 bin kilometre yol kat edilerek toplam 6 ülkenin gezilecek. Ayrıca program Vodafone Red'lilere son 1 yılda yurtdışı ayrıcalıklarıyla toplam 1,1 milyar TL'lik fayda sağladığı kaydedildi.

Vodafone Red, tatil mevsimi yaklaşırken seyahatseverleri ikinci sezonuna giren 'Dünya Avucunuzda' programıyla farklı coğrafyalara götürecek. Alışılagelmiş ve popüler yurtdışı gezi rotaları yerine dünyanın çok özel ve saklı yerlerinin konu alındığı 'Dünya Avucunuzda' programında, gidilen bölgelere ilişkin tarihsel ve kültürel bilgiler sunuluyor; izleyicilere daha keyifli bir tatil geçirmeleri için çok özel tüyolar veriliyor. Eylül sonuna kadar yaklaşık 36 bin kilometre yol kat edilerek toplam 6 ülkenin gezileceği programda, Vodafone Red'in yurtdışı seyahatlerde sunduğu ayrıcalıklar da tanıtılıyor. Vodafone Red müşterilerine son 1 yılda yurtdışı ayrıcalıklarıyla toplam 1,1 milyar TL'lik fayda sağladığı belirtildi.

Vodafone Red'in ayrıcalıklarla dolu dünyasının her geçen gün genişlediğine dikkat çeken Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi: "Vodafone Red'i müşterilerimize sadece tarife sunan bir marka değil, aynı zamanda sunduğu ayrıcalıklarla müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran bir marka olarak konumlandırıyoruz. Seyahat etmeyi seven Vodafone Red'liler için de pek çok kolaylık sunuyoruz. Bu müşterilerimiz, havaalanına VIP transfer ile gidiyor, sıra beklemeden geçiyor, uçağını lounge'da bekliyor, otel rezervasyonlarında özel ayrıcalıklar yaşıyor. Tarifedeki her yöne dakika, SMS ve internetin tamamını yurtdışında kullanma imkânı veren ‘Her Şey Dahil Pasaport - Dünya' servisimizle 104 ülkeyi kapsıyoruz. ‘Dünya Avucunuzda' programı, bu servisimizin ve GSM dışı faydalarımızın müşterilerimize seyahat esnasında sağladığı kolaylıkları anlatmak için bize güzel bir fırsat sunuyor. Sık seyahat eden, gezmekten keyif alan herkesi Vodafone Red'in ayrıcalıklı dünyasına davet ediyoruz".

Sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor

Yapılan bilgilendirmede; Vodafone Red'in katkılarıyla yayınlanan 'Dünya Avucunuzda' programını Burcu Esmersoy sunuyor. Esmersoy'a seyahatlerinde Instagram fenomeni Sezgin Yılmaz ve National Geographic Traveler Dergisi'nin editörleri eşlik ediyor. Ekibin ilk durağı, Danimarka'nın limanı, kanalları, tarihi binaları ve hareketli caddeleriyle ünlü Kopenhag şehri olurken, ikinci durağı Portekiz'in cennet mekânları Lizbon, Obidos, Peniche, Monsanto, Aveiro ve Porto oldu. Program kapsamında ayrıca, İsviçre, Sicilya, Fransa ve Hırvatistan da ziyaret edilecek.

'Dünya Avucunuzda' ekibinin deneyimleri, seyahat ile eşzamanlı olarak Vodafone Red sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor ve eşzamanlı olarak National Geographic hesaplarından hem ekibin hem de dünyanın masalsı güzellikte daha fazla rotasına erişilebiliyor.