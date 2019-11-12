Vodafone Türkiye, 2019-20 ilk yarıyıl sonuçlarını açıkladı

Vodafone Türkiye, Nisan-Eylül 2019 arası dönemi kapsayan 2019-20 ilk yarıyılda servis gelirini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,6 artırarak 6 milyar TL'ye ulaştı.

Vodafone Türkiye, Nisan-Eylül 2019 arası dönemi kapsayan 2019-20 ilk yarıyıl sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirket, servis gelirini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,6 artırdı. Vodafone Türkiye'nin servis gelirleri mali yılın ilk yarısında 6 milyar TL'ye ulaştı. Şirketin, 2019-20 mali yılının ilk yarısında Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr'ı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,6 artışla 2 milyar TL'ye yükseldi. Şirketin mali yarıyıl yatırımları 733 milyon TL olarak gerçekleşirken, bu yatırımlar içinde Temmuz 2019 itibariyle şebekede canlı olarak kullanılmaya başlanan yaklaşık 250 adet yerli ve milli ULAK baz istasyonu da yer aldı.

4.5G abone sayısı mali yarıyıl sonu itibariyle 16 milyon oldu

Vodafone Türkiye'nin mobil abone sayısı da bir önceki çeyreğe göre 310 bin net abone artışı ile 24.1 milyona yükseldi. M2M (Makineler arası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı ise 25.8 milyona ulaştı. Şirketin, faturalı abone sayısı mali yılının ilk yarısında 14 milyona çıkarak toplam abone bazının yüzde 58,2'sine ulaştı. Vodafone'un 4.5G abone sayısı da mali yarıyıl sonu itibariyle 16 milyon olurken, Vodafone Türkiye'nin sabit genişbant abone sayısı son 12 ayda 184 bin net abone artışı ile ilk mali yarıyılda yaklaşık 1 milyona ulaşırken, sabit hizmetlerden elde ettiği servis gelirleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,9 arttı.

Vodafone Türkiye'nin 'eve kadar fiber' gibi yeni nesil erişim teknolojileri kullanan abone sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre 129 bin artış ile 239 bine ulaştı. Vodafone Türkiye sabit hizmetlerde gerçekleştirdiği stratejik işbirlikleri sayesinde yeni nesil erişim şebekeleri ile ulaştığı hane sayısı ise 7.8 milyona yükseldi.

11.2 milyon 'dijital müşteri'

Öte yandan, müşterilerinin dijital yol arkadaşı olmayı hedefleyen Vodafone'un 'Vodafone Yanımda' uygulaması gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 11.2 milyonu aştı. Vodafone Yanımda'nın aylık ziyaret trafiği ise 250 milyonun üzerine çıktı.

Ayrıca; 2019-20 mali yılı ilk yarısında Vodafone Türkiye abonelerinin kişi başı aylık mobil internet kullanımı 5 GB'ı aştı. Vodafone Türkiye abonelerinin toplam veri kullanımı ise, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38,7 artış ile 748 petabyte'a ulaştı. Türkiye'nin 81 ilinde 18.3 bin 4.5G iletişim noktası ile hizmet verdiğini de kaydetti.

Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, 2019-20 mali yılı ilk yarı yıl sonuçlarını şöyle değerlendirdi: "Dijital bir telekomünikasyon şirketi olma yönünde kaydettiğimiz gelişmeden son derece memnunuz. Müşteri deneyimini daha da iyileştirmek amacıyla tüm iş süreçlerimizde dijitalleşmeye öncelik veriyoruz. Gerek şirketimiz gerekse Türkiye'nin dijitalleşmesi için attığımız adımların olumlu sonuçlar verdiğini görmekten mutluluk duyuyoruz. Bunun en güzel örneklerinden biri aylık 250 milyonluk dijital trafik oluşturan mobil uygulamamız Vodafone Yanımda. Bu platformumuz, gelecekteki büyümenin itici güçlerinden biri olacak. Dijitalleşmeyi bir memleket meselesi olarak görüyor ve Türkiye'yi bu kritik süreçte sonuna kadar destekliyoruz. Fiber yatırımları, altyapı paylaşımı ve yerli 5G ekosistemi oluşturulması gibi ivedilikle ele alınması gereken pek çok konu var. Bu alanlarda ilerleme kaydetmek için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Yerli milli baz istasyonu ULAK'a destek vermekten memnuniyet duyuyoruz. Halihazırda, şebekemizde 250'ye yakın ULAK baz istasyonu çalışıyor. Türkiye'nin potansiyeline olan inancımız sürüyor. Bu inançla, 2019-20 mali yılının ilk 6 ayında 733 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirdik. Amacımız, daha iyi bir gelecek için herkesi birbirine bağlamak. Türkiye'nin ve sektörümüzün geleceğine duyduğumuz güvenle yatırımlarımıza devam edeceğiz."