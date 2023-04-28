Vodafone Türkiye'ye müşteri deneyiminde uluslararası ödüller

Buna göre, Uluslararası Kurumsal Mükemmellik Ödülleri'nde (IBXA 23) 1 Altın ve 1 Gümüş ödüle layık görülen şirket, Avrupa Müşteri Deneyimi Ödülleri'nde (European CXA 23) ise 2 Gümüş ve 1 Bronz ödül aldı.

Vodafone Türkiye, uluslararası arenada kurumların müşteri deneyimi alanındaki projelerinin başarısını değerlendiren 2 ayrı ödül programından toplam 5 ödül aldı. Buna göre, Uluslararası Kurumsal Mükemmellik Ödülleri'nde (IBXA 23) 1 Altın ve 1 Gümüş ödüle layık görülen şirket, Avrupa Müşteri Deneyimi Ödülleri'nde (European CXA 23) ise 2 Gümüş ve 1 Bronz ödül aldı.

Vodafone Türkiye, Uluslararası Kurumsal Mükemmellik Ödülleri'nde, Pivony iş birliğiyle geliştirdiği “Müşterim Ne Diyor?” isimli müşterilerin sesini dinleme platformuyla “Müşteri İçgörüsünün ve Geribildiriminin En İyi Şekilde Kullanımı” kategorisinde Altın, “Hayhay” projesiyle de “Her İşin Odağında Müşteri” kategorisinde Gümüş ödül aldı.

Şirket, Avrupa Müşteri Deneyimi Ödülleri'nde ise “Hayhay” projesiyle “Her İşin Odağında Müşteri - Strateji” ve “Çalışan Liderliğinde Müşteri Deneyimi” kategorilerinde Gümüş, “Müşteri Merkezli Kültür” kategorisinde ise Bronz ödül aldı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: “Vodafone Türkiye olarak, müşteri deneyimini derinleştirmeye yönelik çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürürken, yaptığımız her işin kalbine müşterilerimizi koymaya devam ediyoruz. 'BirlikteMümkün' marka söylemimizden aldığımız ilhamı müşteri deneyimi stratejimizle harmanlayarak, müşterilerimizle olan her temas noktamızda onlara içten, çözüm odaklı ve destekleyici bir şekilde eşlik eden güvenilir yol arkadaşları olmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda büyük bir özveriyle hayata geçirdiğimiz projelerin bir kez daha ödüle layık görülmesi bizi ayrıca gururlandırdı. Ödül aldığımız kategorilerin bir şirketin müşteri deneyimi odaklı dönüşümünün olmazsa olmaz başlıklarında olması bizim için mutluluk vericiydi. Bu ödüller, hem bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor, hem de bizi daha fazlasını yapmak yolunda motive ediyor. Ödüllerde emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve Vodafone'un hizmet kalitesine güvenen müşterilerimize teşekkür ediyorum. Müşterilerimizin gönlünü kazanma yolunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

Uluslararası prestije sahip ödül programları

Uluslararası Kurumsal Mükemmellik Ödülleri, global düzeyde maksimum performans ve inovasyon sergileyen şirketleri ödüllendiriyor. Kurumsal mükemmelliği bir işletmenin en iyi şekilde faaliyet gösterebilmesi için gereken ve başarısı kanıtlanmış pratiklerin bir araya gelmesi olarak tanımlayan program, hangi ölçekten olursa olsun, şirketlerin sınıfının en iyisi performansa sahip olma yolunda kaydettiği başarıyı değerlendiriyor.

Awards International tarafından düzenlenen Avrupa Müşteri Deneyimi Ödülleri ise müşteri deneyimi alanında Avrupa'nın başarılı şirketlerini ödüllendiriyor. Ödül alan şirketlere tanınırlık, kurumsal deneyim ve ilişki geliştirme gibi konularda önemli avantajlar sunan program, dünya çapında müşteri deneyimi standartlarının şekillenmesi ve gelişmesine de katkıda bulunuyor.