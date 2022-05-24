Vodafone yenilenmiş ikinci elde liderliği hedefliyor

Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, müşterilerine en iyi uçtan uca dijital deneyimi sunmaya devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre müşteriler, Vodafone Online Mağaza üzerinden sunulan yenilenmiş ikinci el telefon alımı ve satımı hizmetiyle, yenilenmiş ikinci el telefonları faturaya ek 12 aya varan ödeme imkanı ile satın alabildikleri gibi nakde dönüştürmek istedikleri ikinci el telefonlarını da satabiliyor.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Ülkemizde ikinci el piyasasının en yoğun olduğu sektörlerin başında mobil iletişim sektörü geliyor. Yüksek kalitede, yeni teknolojilerin gerekliliklerini karşılayan, veri temizliği, yazılım ve donanım kontrolleri yapılmış akıllı telefonların ve tabletlerin herkes için erişilebilir olması amacıyla gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin ülkemizin bilgi toplumuna dönüşüm yolculuğuna katkı sağladığına inanıyoruz. Yenilenmiş ikinci el cihaz ekosisteminin 5 yıl içinde önemli oranda iş imkânı oluşturması ve ilave vergi katkısı sağlaması bekleniyor. İkinci el ürünler, atık miktarını azaltarak çevresel sürdürülebilirliğe de katkıda bulunuyor. Araştırmalar, ikinci el telefon alırken en hassas olunan noktaların güven ve en uygun fiyattan satın alım olduğunu, telefon satarken ise en kolay, kısa sürede ve en iyi fiyata satış imkânının ön plana çıktığını gösteriyor. Operatör olarak yaklaşık bir yıldır müşterilerimize mağazalarımızda eski telefonlarını değerlendirme fırsatı sunuyor ve son derece olumlu geri bildirimler alıyorduk. Şimdi ise bu deneyimi Vodafone Online Mağaza'da eski telefonları şirketimize satma fırsatı vererek genişletiyoruz. Yenilenmiş ikinci el telefon almak isteyen faturalı müşterilerimize diğer e-ticaret platformlarından farklı olarak faturaya ek 12 aya varan ödeme imkânı sunuyoruz. Yenilenmiş ikinci el telefon dendiğinde pazarda akla gelen ilk marka olmayı hedefliyoruz. İkinci el telefonlarını satmak isteyen müşterilerimizi Vodafone mağazaları ve Vodafone Online Mağazamıza davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Şirketten yenilenmiş ikinci el telefonlar hakkında şu açıklama yapıldı:

Bir yıl garantili yenilenmiş ikinci el telefonlar

Operatör, yenilenmiş ikinci el telefon alımında sunduğu faturaya ek 12 aya varan ödeme opsiyonuyla, kredi kartı olmayan ya da telefon alırken peşin ödemeyi tercih etmeyen müşterilere önemli kolaylık sağlıyor. Operatör ayrıca, 1 yıl garanti hizmetiyle, müşterilerinin yenilenmiş ikinci el telefon alımı deneyimini güvenle gerçekleştirmelerini sağlıyor.

24 saat içinde ödeme garantisi

Operatör, mevcut telefonlarını nakde dönüştürmek isteyen müşterilerine de eski telefonlarını güvenle Vodafone'a satma fırsatı veriyor. Bu kapsamda, Yanımda uygulaması üzerinden online olarak telefonunu satmak isteyen müşterilerine, satışa çıkardıkları telefonun kargoyla teslim alınmasını takiben 24 saat içinde ödeme garantisi sunuyor. Diğer yandan müşteriler, Vodafone dijital destek asistanlarının olduğu operatörün mağazalarını ziyaret ederek de telefonunu satabiliyor.