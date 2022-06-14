Vodafone'a 7 ödül birden

Vodafone, kurumların müşteri deneyimi alanındaki projelerinin başarısını değerlendiren ve bu alanda önde gelen ödül programları arasında yer alan Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri'nde 4 Altın, 2 Gümüş ve 1 Bronz olmak toplam 7 ödüle birden layık görüldü.

Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, ulusal ve uluslararası düzeydeki başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Operatör, uluslararası arenada 2008'den bu yana müşteri deneyimi yarışmaları düzenleyen Awards International'ın Türkiye'de bu yıl ikincisini düzenlediği Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri'nde (TCXA'22) 4 Altın, 2 Gümüş ve 1 Bronz olmak toplam 7 ödüle birden layık görüldü. Operatörün, bu sonuçla Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri'nde en çok ödül alan şirket olduğu açıklandı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: “Şirket olarak, müşteri deneyimimizi derinleştirmeye yönelik çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. #BirlikteMümkün marka söylemimizden aldığımız ilhamı, Müşteri Deneyimi stratejimizle harmanlayarak müşterilerimizle olan her temas noktamızda onlara içten, çözüm odaklı ve destekleyici bir şekilde eşlik ederek güvenilir yol arkadaşları olmayı hedefliyoruz. Bu hedefimizde büyük bir özveriyle hayata geçirdiğimiz projelerin ödüle layık görülmesi bizi ayrıca gururlandırdı. Kurumların müşteri deneyimi alanındaki projelerini değerlendiren prestijli ödül programlarından Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri'nde ödül aldığımız kategorilerin, bu yıl özellikle odaklandığımız alanlar olan ‘En İyi Müşteri Deneyimi Stratejisi', ‘Müşteri Merkezli Kültür', ‘Çalışan Güdümlü Müşteri Deneyimi', ‘Dijital-Perakende Kanal Entegrasyonu', ‘En İyi Müşteri Deneyimi Ölçümlemesi' başta olmak üzere bir şirketin müşteri deneyimi odaklı dönüşümünün olmazsa olmaz başlıklarında olması bizim için mutluluk vericiydi. Hayata geçirdiğimiz bu müşteri odaklı inisiyatiflerin müşteri memnuniyeti ve tavsiye oranlarımıza ek olarak bu gibi ödüllerle de taçlanması, bize hem doğru yolda olduğumuzu gösteriyor hem de daha fazlasını yapmak yolunda motive ediyor. Bu projelerde emeği geçen, yaptığı işlerin kalbine hep müşterilerimizi koyan tüm Vodafone ekiplerine ve Vodafone'un hizmet kalitesine güvenen tüm müşterilerimize teşekkür ediyorum. Şirket olarak, müşterilerimizin gönlünü kazanma yolunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

27 kategoride 145 proje

Yapılan açıklamaya göre, kurumların müşteri deneyimi alanındaki projelerinin başarısını değerlendiren Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri'nde bu yıl 27 kategoride 45 şirketten 145 proje yarıştı. Şirket, geçen yıl başlattığı müşteri deneyimi dönüşüm programı Mutlu MüşteriM Programı ile ‘En İyi Müşteri Deneyimi Stratejisi' ve ‘Çalışan Güdümlü Müşteri Deneyimi' kategorilerinde Altın, ‘Müşteri Merkezli Kültür' kategorisinde ise Gümüş ödülü kucakladı. Diğer yandan, TOBi dijital asistan yetkinliğiyle aşım kontrolünü müşteriye vererek daha da müşteri odaklı hale gelen Vodafone Süper Uyumlu tarifesi ‘En İyi Teknoloji Kullanımı' kategorisinde Altın ödülün sahibi oldu. Operatörün kurumiçi yetkinliklerden başlayarak çevikleştirdiği ölçüm teknikleri ‘En İyi Müşteri Deneyimi Ölçümlemesi' kategorisinde Altın, çeşitli kanallardan akan müşteri içgörülerini aksiyona çevirme metotları ise ‘En İyi İçgörü Kullanımı' kategorisinde Gümüş ödül aldı. Operatör, perakende ve dijital kanalların birbiriyle etkileşerek sunduğu bütüncül kanallı ve uzman çözümlü hizmetlerle ise ‘En İyi Müşteri Hizmeti' kategorisinde Bronz ödülün sahibi oldu.