Vodafone'dan ev interneti için memnuniyet dönemi

Vodafone Evde İnternet'in yeni 'Memnuniyetle' kampanyasıyla, kullanıcılar 24 ay taahhütle fiber ev interneti alan Vodafone'lular, 2 günde kurulum, hızlı arıza çözümü, hep hızlı internet ve her an internete bağlı kalma gibi pek çok avantaja sahip olacaklar.

Vodafone, evde maksimum internet keyfi yaşamak isteyen aileler için memnuniyet dönemini başlattığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada; Vodafone Evde İnternet'in yeni 'Memnuniyetle' kampanyasıyla, 24 ay taahhütle fiber ev interneti alan kullanıcılar, 2 günde kurulum, hızlı arıza çözümü, hep hızlı internet ve her an internete bağlı kalma gibi pek çok avantaja sahip olacaklar. Kampanya kapsamında, Adil Kullanım Noktası (AKN) bulunmuyor.

Engin Aksoy: "Ev internetinde farklılaşmaya devam ediyoruz"

Bireylerin ve hanelerin dijitalleşmesine önem verdiklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi: "Vodafone olarak, müşterilerimizin ev interneti ihtiyaçlarına yönelik uygun fiyatlı teklifler geliştirmeye ve deneyimde farklılaşmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda, müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak için ‘Memnuniyetle' kampanyasını geliştirdik. Buna göre, 24 ay taahhütle ‘Vodafone Evde İnternet' alan müşterilerimiz, 2 günde kurulum, hızlı arıza çözümü, hep hızlı internet ve her an internete bağlı kalma gibi pek çok avantaja sahip oluyor. Tüm bunlara ek olarak sunduğumuz ‘kurulumcu takip' ve ‘evde çekim garantisi' gibi özelliklerle müşterilerimiz, sevdikleriyle birlikte güzel anlar yaşamalarını sağlayacak bir ev interneti hizmetine sahip olacaklar. Vodafone olarak, müşterilerimizi geleceğin heyecan verici dünyasına hazırlayacak ayrıcalıklı ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz".

Ayrıca yapılan bilgilendirmede; şirket ev internetine ek olarak, faturalı mobil müşterilerine, internete her an bağlı kalabilmeleri için 4 GB mobil internet hakkı sunacak. Diğer yandan, kurulum bekleyen Vodafone'lular, 'kurulumcu takibi' ile SMS yoluyla kurulum ekiplerinin konum ve durumu hakkında bilgi alabilecekler. Şirket, müşterilerinin evin her yerinde en iyi Wi-Fi performansını deneyimleyebilmeleri için 'Wi-Fi genişletici' özelliğini de sunacak.