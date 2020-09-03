Vodafone'dan mobil ödeme çözümü

Buna göre platformun para yükleme ve çekme, 7/24 para transferi, mağaza içi ve online alışveriş ve sosyal ödeme özellikleriyle kullanıcılara kolaylık sağlanması hedefleniyor.

Vodafone, mobil cüzdan platformunu tanıttı. Yeni nesil mobil cüzdan uygulaması Vodafone Pay ve ön ödemeli alışveriş kartı Vodafone Pay Kart'tan oluşan yeni ürün ailesi, para yükleme ve çekme, 7/24 para transferi, mağaza içi ve online alışveriş ve Sosyal Ödeme özellikleriyle kullanıcıların günlük hayatının önemli bir parçası olacak. Şirket, 1 yılda 1 milyon kullanıcıya ulaşılmasını hedefliyor.

Engin Aksoy: “Mobil ödemeler alanındaki yatırımlarımıza hız verdik”

Dijitalleşmenin ödeme alışkanlıkları başta olmak üzere tüm finansal işlemlerde hızlı bir değişimi beraberinde getirdiğini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:

“Teknoloji iletişimi şirketi olma vizyonumuz doğrultusunda mobil finansal hizmetler alanını da sahipleniyoruz. ‘Techfin' olarak tanımladığımız bu alanda müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan dijital iş ortağı olmayı hedefliyoruz. Mobil ödeme pazarına 8 yıl önce girdik. Ekim 2012'de Cep Nakit Kart, Kasım 2013'te Cep Cüzdan ürünlerini sunduk. Buradaki tecrübelerimizi farklı bir boyutta yeniden canlandırıyoruz. Bugün müşterilerimiz Mobil Ödeme servisimiz sayesinde, Google Play, Apple App Store, Spotify gibi 2 binden fazla anlaşmalı işyerinden yapacakları alışverişleri saniyeler içinde gerçekleştiriyor. Mobil Ödeme servisimiz, her yıl hem kullanıcı sayısı hem de işlem hacimleri bazında yüksek oranlarda büyüme kaydediyor. Salgın döneminde müşterilerimizin mobil ödeme çözümlerini kullanmaya daha hevesli ve yatkın olduğunu gördük. Bu doğrultuda, zaten odağımızda olan mobil ödemeler alanındaki yatırımlarımıza hız verdik. Mevcut mobil cüzdan uygulamalarına farklı bir bakış açısı getirdik. Uygulama, 12 yaş üstü herkesin operatörden ve banka müşterisi olup olmamaktan bağımsız olarak kullanabileceği yeni nesil bir mobil cüzdan uygulaması. Kart ise hem sanal hem de fiziksel olarak kullanılabilen bir ön ödemeli alışveriş kartı.”