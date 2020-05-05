Vodafone'dan Ramazan'a özel mobil internet

Vodafone, Ramazan boyunca geçerli faturalı ve faturasız tüm müşterilerine özel kampanyasını duyurdu. Yapılan bilgilendirmede; 15 GB mobil internet sunulan kampanyaya yeni gelen müşteriler de yararlanabilecek. Kampanya kapsamında sunulan teklif, mevcut tarifenin üzerine 30 günlük ek paket olarak satın alınacak.

Engin Aksoy: “Müşterilerimiz Ramazan sevincini gönüllerince paylaşacak”

Müşterilerinin Ramazan sevincini artırmayı hedeflediklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi: “Şirket olarak, müşterilerimizin kesintisiz internet ihtiyaçlarına yönelik kazandıran teklifler geliştirmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda, bu Ramazan'da da kesintisiz internet deneyimi yaşamak ve bol bol paylaşımda bulunmak isteyen müşterilerimiz için yeni bir kampanya geliştirdik. Ramazan Paketimiz ile müşterilerimiz içinde bulunduğumuz salgın döneminde sevdikleriyle yan yana olamasalar da birlikte kalabilecekler. Vodafone olarak, müşterilerimizi geleceğin heyecan verici dünyasına hazırlayacak ayrıcalıklı ürün ve servisler sunmaya devam edeceğiz."