Vodafone'dan teknoloji alışverişlerini kolaylaştıracak hizmet

Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, yeni nesil perakende anlayışı doğrultusunda müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak hizmetler sunmaya devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre şirket, “Seç Seç Al” mottosuyla duyurduğu yeni hizmeti Vodafone Flex ile müşterilerine değişen ülke ekonomisinde bütçe dostu fırsatlar, indirim avantajları ve çeşitli ödeme kolaylıkları sağlıyor. Yeni hizmet ile müşteriler, zengin seçenekler arasından aradıkları ürüne kolayca ulaşabildikleri gibi kendilerine uygun ödeme yöntemini de seçebiliyorlar. Toplam 10'u aşkın kategoride binden fazla ürünün yer aldığı Vodafone Flex dünyasında müşterilere 12 aya varan ödeme kolaylığı, ön ödeme imkânı, eski telefonu indirime ya da nakde dönüştürme imkanı sunuluyor.

“Yeni nesil dönüşüme yatırıma devam ediyoruz”

Yeni hizmeti değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin,

“Yeni hizmetimiz, mağazalarımızda başlattığımız yeni nesil perakende dönüşümünün önemli bir ayağını oluşturuyor. Bu dönüşümle temel hedefimiz, mağazalarımızı müşterilerimiz için yeşil dönüşüme duyarlı, teknoloji ve deneyim merkezleri haline getirmek. Mağazalarımızda cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi cihazların yanı sıra akıllı ev aletleri, akıllı saatler gibi giyilebilir teknolojiler, kulaklık ve hoparlör gibi ekosistem ürünleri de sunuyoruz. Yeni nesil ürünlerimizi operatör bağımsız tüm müşteriler özel kampanyalardan faydalanarak satın alabiliyor. Ayrıca, sürdürülebilirlik anlayışımızı mağazalarımıza da yansıtıyoruz. Yeni nesil mağazalarımızda kullanılan malzemelerin yüzde 95'i geri dönüşümden elde edilmiş ve doğal malzemelerden oluşuyor. Halihazırda 100 mağazamız yeni nesil perakende konseptiyle hizmet veriyor. Bu mağazalarımızın dönüşümü için bugüne kadar 100 milyon TL'yi aşkın yatırım yaptık. Tüm Türkiye'de hizmet veren 915 mağazamızın yeni nesil perakende dönüşümünü fazlara bölüp tamamlamayı hedefliyoruz.”

“Hedefimiz pazara liderlik etmek”

Yeni hizmetin özellikle ikinci el telefona erişimde müşterilerin hayatını kolaylaştıracağını belirten Meltem Bakiler Şahin, şöyle devam etti:

“Vodafone Flex ile müşterilerimiz dilerlerse eski cihazlarını getirip yüzde 30'a varan indirimlerle yenilenmiş ve 1 yıl garantili telefon sahibi olabiliyorlar. Rakamlara baktığımızda, Türkiye'de Ağustos 2022 itibarıyla yenilenmiş telefon satışının 15 bin seviyesinde olduğu tahmin ediliyor. Aylık ortalama 50 milyon TL'lik bir ticari hacim söz konusu. Yenilenmiş telefon pazarının toplam telefon satışı içindeki payının 2025 yılında yüzde 25 seviyesine ulaşması bekleniyor. Yıllık 200 bini aşkın cihaz toplayarak pazara liderlik etmeyi hedefliyoruz. Yeni hizmetimizin bu hedefimize ulaşmada önemli rol oynayacağını düşünüyoruz. Diğer yandan, satılamayacak kadar eski cihazların toplanmasının çevreye de önemli katkısı oluyor. Geçen yıl bu şekilde yaklaşık 25 bin cihazı toplayarak geri dönüşüme kazandırdık. Böylece, hem çevreye hem ekonomiye katkı sağladık.”

Yeni hizmet hakkında şu bilgiler verildi:

Zengin ürün yelpazesi

Yapılan açıklamaya göre Vodafone Flex dünyası “ürünü seç, ödemeni seç ve kolayca al” ilkesine dayanıyor. Buna göre, müşteriler yeni hizmetin telefon, tablet, dizüstü bilgisayar, kulaklık, akıllı saat, hoparlör, akıllı ev ürünleri, scooter, takip cihazı, çocuk saati, çocuk kulaklığı, gaming ve hobi ürünleri, şarj cihazı, hafıza ürünlerini de içeren zengin kategori yelpazesinden diledikleri ürünü diledikleri ödeme imkânıyla satın alabiliyor.

Kişiye özel ödeme seçenekleri

Tüm kategorilerde 12 aya varan ödeme kolaylığının sunulduğu yeni hizmette istenirse ön ödeme imkânıyla ürünün belli bir tutarı önden ödenip kalanı için uygun bir ödeme planı da oluşturulabiliyor. Müşteriler eski telefonlarını Vodafone'a getirdiklerinde yeni bir cihaz alırken eski telefonlarını indirime dönüştürebildikleri gibi operatör mağazaları ya da Yanımda uygulaması üzerinden teslim edip 24 saat içinde nakde de dönüştürebiliyorlar.

Kolay erişim imkânı

Yeni hizmetinden faydalanmak isteyen müşteriler operatörün mağazalarını ziyaret edebiliyor ya da operatörün online satış kanalını kullanabiliyor. Online alışverişlerde Türkiye genelinde kapıya teslimat hizmeti, İstanbul içinde ise aynı gün hızlı teslimat seçeneği sunuluyor. Müşteriler, online'a özel cihazları operatörün mağazalarında deneyimledikten sonra kişisel dijital asistan TOBi'ye sorarak Faturaya Ek Cihazlar online sayfasından da satın alabiliyor.

Kişiye özel teklifler

Operatör, müşterilerinin ihtiyaç duyduğu teknolojik ürünleri, kampanyaları ve servisleri kişiye özel olarak oluşturulmuş tekliflerle sunuyor. Örneğin, telefonunun ömrü bitmek üzere olan veya versiyonu sebebiyle şebeke sıkıntısı yaşayan müşterilere bütçe dostu özel cihaz teklifleri sunularak cihaz yenileme süreçleri kolaylaştırılıyor. Benzer şekilde, herhangi bir marka cihazı almak üzere pazar araştırması yapmakta olan müşterilere bu marka ve beraber kullanabileceği yeni nesil aksesuar ve garanti hizmetlerine ilişkin kişiselleştirilmiş indirim, promosyon ve kampanya teklifleri sunuluyor.