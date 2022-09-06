Vodafone'dan yeni seyahat platformu

“Seyahat Yanımda”, uçak-otobüs bileti, otel rezervasyonu, tur, araç kiralama ve havalimanı transferi gibi birçok işlemin hem yurtiçinde hem de yurtdışında gerçekleşmesini sağlıyor.

Vodafone, seyahatsever kullanıcıları için yeni hizmetini duyurdu. Yeni seyahat platformu “Seyahat Yanımda” uçak-otobüs bileti, otel rezervasyonu, tur, araç kiralama ve havalimanı transferi gibi birçok işlemin hem yurtiçinde hem de yurtdışında gerçekleşmesini sağlıyor. Seyahat Yanımda'da 400'den fazla havayoluna uçuş imkânı ve 500 bini aşkın noktada otel seçeneği sunuluyor. Vodafone Red abonelerinin özel avantajlara sahip olduğu uygulamadan Vodafone'lu olan veya olmayan tüm kullanıcıların faydalanabildiği belirtildi. Platforma, mobil uygulamadan veya seyahatyanimda.com adresinden erişilebiliyor.

Vodafone Türkiye Her Şey Yanımda Genel Müdürü Uğur Sennaroğlu, "Müşteri deneyiminin dijitalleşmesine büyük önem veriyoruz. Müşterilerimize tüm ihtiyaçlarını tek platformdan kolayca karşılama imkânı sağladığımız Vodafone Yanımda, eşsiz ayrıcalıklarını yeni iş alanlarıyla müşterilerine sunmaya devam ediyor. Aylık aktif müşteri sayısı 15 milyona ulaşan uygulamamız şimdi de seyahatsever müşterileri için yeni bir platform sunuyor. Seyahat Yanımda platformu uçak-otobüs bileti, otel rezervasyonu, tur, araç kiralama ve havalimanı transferi gibi birçok işlemin hem yurtiçinde hem de yurtdışında ekonomik ve kolay bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyor. Vodafone güvencesiyle sunduğumuz Seyahat Yanımda ile müşterilerimizin tatil keyfini artırmayı hedefliyoruz. Müşterilerimize en iyi dijital deneyimi yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Kapsamlı seyahat hizmeti

Yapılan açıklamaya göre; platform, seyahat planlaması yapan kullanıcılara, amaçlarına uygun uçuş ve konaklama seçenekleri, farklı destinasyon ve temalarda gidilebilecek yerler hakkında seyahat hizmetleri sunuyor. Platformda detaylı filtrelemeyle yurtiçi veya yurtdışı direkt veya aktarmalı uçuş seçilebiliyor, yurtiçi ve yurtdışı otellere online rezervasyon gerçekleştirilebiliyor, araç kiralama yapılabiliyor, yurtiçi ve yurtdışı gemi turlarına rezervasyon sağlanabiliyor. Platformda harcamalar için kredi kartı veya debit kart kullanılabiliyor.