Voleybola gönül vermiş 712 kişi, 5 ciltlik dev bir ansiklopedide buluşuyor

Eski voleybolcu ve eğitimci Gülnur Özfer Görgün tarafından 2015 Ocak ayında sosyal medyada kapalı bir grup içinde önce vefat eden voleybolcuların yaşam hikayesi, anıları ve fotoğraflarının paylaşımı ile başlayan, daha sonrasında ise belirlenen kriterlere uyan yaşayan voleybol üyelerinin tanıtımıyla devam eden ve 4.5 yıldır kesintisiz süren bu yayın, 5 cilt, 2250 sayfa, 17.5 kg'lık eşsiz bir eser oluyor.

Görgün tarafından tamamıyla gönüllülük esasıyla yürütülen, bu eşsiz ve kapsamlı çalışma, 'Biz Takımı'nın da kolektif çabaları, katılımı ile ortaya çıktı. Voleyboldan geçen hayatların anlatıldığı eserde 10 bine yakın görsel kullanıldı. Bu dev ansiklopedi, spor tarihçilerine, araştırmacılara, diğer spor branşlarına bir referans, bir esin kaynağı olması planlanıyor.

1905-1965 yılları arasında doğan ve yaşamlarının oldukça uzun bir bölümünü voleybolla iç içe geçiren 712 kişinin geçmişteki anıları, hikayeleri tekrar canlanıyor, bu ansiklopediyle ölümsüzleşiyor ve geleceğe aktarılıyor.

Voleybolun Unutulmazları Ansiklopedisi; Gülnur Özfer Görgün imzası, İzzeddin Çalışlar editörlüğü ve Aykut Genç'in tasarımı ile 2019 Mayıs ayında yayımlanacak. Gülnur Özfer Görgün tarafından “Biz Takımı” olarak adlandırılan ansiklopedi, Türk spor tarihinde kişiler üzerine yapılan çok kapsamlı bir araştırma ve arşiv niteliğinde bir ilk olacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu desteği, Türkiye Ziraat Bankası ve sponsorların katkıları ile basılacak “Voleybolun Unutulmazları” ansiklopedisinin sadece bir yayın olmaktan öte kapsamlı bir proje niteliğinde olacağı aktarıldı.

Ansiklopedi satışından elde edilecek gelir ise dijital bir Voleybol Müzesi oluşumunda kullanma şartı ile Voleybolcular Derneği'ne bağışlanacak.