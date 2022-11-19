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Voleybolda derbi heyecanı

Misli.

com Sultanlar Ligi 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe yarın karşı karşıya gelecek.


com Sultanlar Ligi 6. haftasında Galatasaray HDI Sigorta yarın saat 15.00'te Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Fenerbahçe Opet ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar oynadığı 5 maçı da kazandı ve ikinci sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler ise 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor.


Ligde geçtiğimiz hafta Galatasaray deplasmanda İlbank'ı 3-0 yenerken, Fenerbahçe konuk ettiği PTT'yi 3-0 mağlup etti.

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