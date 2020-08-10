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Voleybolda fikstürler belli oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu, Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi’nde yapılan kura çekimi ile 2020-2021 maç fikstürlerinin belli olduğunu açıkladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde yapılan kura çekimi ile 2020-2021 maç fikstürlerinin belli olduğunu açıkladı.


Dünya genelinde etkisini gösteren korona virüs pandemisi nedeniyle TVF Voleybol TV Youtube kanalından gerçekleşen kura çekiminde, 2020-2021 voleybol sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi fikstürleri belli oldu. Kura çekimine Türkiye Voleybol Federasyonu Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış katıldı. Açılış konuşmasını yapan Türkiye Voleybol Federasyonu Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, "2020-2021 voleybol sezonu kura çekimine hoş geldiniz. Başkanımız Sayın Mehmet Akif Üstündağ, tüm takımlarımıza yeni sezonda başarı dileklerini iletti. Yeni sezonun hayırlı, uğurlu, sakatlıksız ve kazasız geçmesini diliyorum" dedi.


Açıklamaların ardından yapılan kura çekimine göre Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ilk hafta karşılaşmaları şu şekilde:



Sultanlar Ligi 1. hafta



Türk Hava Yolları - Sarıyer Belediye


Fenerbahçe Opet - Beşiktaş


Aydın BBSK - Galatasaray


Eczacıbaşı VitrA - Sistem9 Yeşilyurt


Karayolları - VakıfBank


Nilüfer Belediye - Beylikdüzü Vol. İht.


Çan Gençlik Kale Spor - İlbank


PTT - Kuzeyboru


Sultanlar Ligi'nde 1. devre maçları 12 Eylül - 17 Kasım 2020 tarihleri arasında, 2. yarı mücadeleleri ise 22 Kasım 2020 - 28 Şubat 2021 tarihleri arasında oynanacak.



AXA Sigorta Efeler Ligi 1. Hafta



Haliliye Belediye - Altekma


Fenerbahçe HDI Sigorta - Sorgun Belediye


Arkas Spor - Galatasaray


Tokat Bld. Plevne - Arhavi Voleybol


Halkbank - Afyon Belediye Yüntaş


İstanbul BBSK - Bursa BBSK


İnegöl Belediye - Ziraat Bankası


Spor Toto - Solhan Spor


Axa Sigorta Efeler Ligi'nde 1. devre maçları 13 Eylül - 24 Kasım 2020 tarihleri arasında, 2. Yarı müsabakaları ise 28 Kasım 2020 - 06 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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