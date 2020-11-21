İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Volkan Babacan 119 gün sonra sahada

Başakşehir’de, Beşiktaş karşısında Mert Günok’un yokluğunda kaleyi Volkan Babacan koruyor.

Başakşehir'de, Beşiktaş karşısında Mert Günok'un yokluğunda kaleyi Volkan Babacan koruyor. 32 yaşındaki eldiven, tam 119 gün sonra turuncu-lacivertli forma ile sahadaki yerini aldı.


Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşıyor. Milli takım arası dönüşü yaşadığı rahatsızlık sonucu Mert Günok'un yokluğunda turuncu-lacivertlilerde kaleyi Volkan Babacan koruyor. Bu sezon ilk kez sahada olan Babacan, son olarak geçtiğimiz sezonun 34. haftasında Başakşehir'in deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup olduğu maçta görev almıştı.


32 yaşındaki, tam 119 gün sonra tekrar turuncu-lacivertli formayı giydi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.