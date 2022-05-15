İhlas Haber Ajansı

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Volkan Demirel, Kadıköy'e rakip olarak geldi

Fenerbahçe’nin efsane isimleri arasında yer alan Volkan Demirel, Kadıköy’e Fatih Karagümrük’ün teknik direktörü olarak geldi.

Fenerbahçe'nin efsane isimleri arasında yer alan Volkan Demirel, Kadıköy'e Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü olarak geldi.


Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Volkan Demirel, Kadıköy'e rakip olarak geldi. Sarı-lacivertli camiada kaleci ve kaptan olarak uzun yıllar gören yapan, ardından teknik heyette de yer alan Volkan Demirel, ilk defa Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü olarak Fenerbahçeli taraftarların önüne çıktı.


Sarı-lacivertli taraftarlar, Volkan Demirel'e sevgi gösterilerinde bulundu.

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