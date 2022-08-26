Volkan Demirel: "Kura çekiminde bulunmak benim için mutluluk ve gurur verici"

UEFA Konferans Avrupa Ligi'nde gruplar, Haliç Kongre Merkezi'nde çekilen kuralarla belli oldu. Kura çekiminde Türkiye'den Medipol Başakşehir ve Sivasspor yer aldı. Kura çekimini Teknik Direktör Volkan Demirel ve 2023 UEFA Avrupa Konferans Ligi final elçisi Vladimir Smicer gerçekleştirdi. Tören sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Volkan Demirel, "Tüm takımlara başarılar diliyoruz. Kupanın hikayesi burada başladı. İnşallah istiyorum ve düşünüyorum ki kupayı ya Başakşehir ya da Sivasspor ülkemize getirsin. Hikaye burada başladığı için güzel bir son olur. Kura çekiminde bulunmak benim için de ayrıca mutluluk ve gurur verici. Hiç kolay gözüken bir şey değil. Gerçekten heyecanlandım. Hayatımda ne kadar çok heyecanlandığın zaman deseler, bir tanesi de bunları sayacağım. Sahne bilmediğim bir şey, benim için güzel bir tecrübe oldu. Bundan sonra daha iyi kuralar çekebilirim diye düşünüyorum" diye konuştu.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kurasını değerlendiren Demirel, "UEFA Avrupa Ligi zor bir lig. Takımlar belli bir seviyede. Jorge Jesus, Dinamo Kiev'i istemişti. Onun istediği bir kura oldu. Umarım istediğini bu sefer de sonuç olarak alırız. İnşallah hem Fenerbahçe hem Trabzonspor yollarına devam ederler" şeklinde konuştu.

Volkan Demirel son olarak ilk çektiği kuranın Başakşehir olmasının sorulması üzerine ise, "Hem İstanbul'da olması hem Başakşehir'i çekmemiz, inşallah bir hayır vardır diye düşünüyorum. İlk kura Başakşehir oldu. Umuyorum ve diliyorum inşallah kupayı buraya getirirler" ifadelerini kullandı.