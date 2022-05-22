Volkan Demirel'den Alanyaspor karşında 2 değişiklik

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, son oynadıkları Fenerbahçe maçının 11'ine göre Alanyaspor karşısında 2 değişiklik yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 38. Haftasında Fatih Karagümrük, Alanyaspor'u ağırlıyor. Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, son oynadıkları Fenerbahçe maçının 11'ine göre Alanyaspor karşısında 2 değişiklik yaptı. Demirel; Ahmed Musa ve Kristijan Bistrovic'in yerine Adnan Uğur ve Yann Karamoh'a görev verdi.

Karagümrük, Alanyaspor karşısına şu 11 ile çıktı:

“Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Caner, Adnan, Biglia, Emre Mor, Borini, Yann Karamoh, Pesic”