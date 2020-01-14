Volkan Gökçek, EC BOXİNG'de

Promotör Erol Ceylan'ı boksu ile etkileyen Volkan Gökçek, EC BOXİNG'e transfer oldu. Dört yıl üst üste Almanya'nın ve geçtiğimiz günlerde de dünyanın en iyi promotörü seçilen EC BOXİNG Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, başarılı boksörün Almanya'da maça çıkması için talimat verdi.

Genç boksör Volkan Gökçek, EC BOXİNG'e transfer oldu. Gökçek'in özel bir yetenek olduğunu belirten Erol Ceylan, "Kendisi dünya şampiyonumuz Sebastian Formella ile sparring dövüşleri yapmak için geldi. Ben de tesadüfen orada bulunuyordum. Gördüklerime inanamadım ve başantrenörümüz Bülent Başer ile kısa bir görüşme yaparak fikirlerini aldım ve o da benimle aynı düşüncedeydi. Volkan özel bir yetenek ve bunun mutlaka değerlendirilmesi gerek diye karar verdik. Daha fazla amatör maç yapmasına gerek görmedik, çünkü o kendisini çok iyi yetiştirmiş yetenekli bir boksör. Dünya ringlerinde fırtınalar estirmesi için gereken şartları sağlayacağız. Önümüzdeki cumartesi 18 Ocak günü Hamburg'da düzenleyeceğimiz ve iki dünya şampiyonluk kemerinin ortaya konacağı galada kendisini ringe çıkarmak için yıldırım hızıyla çalışmalar başlattık. Ardından 8 Şubat Cumartesi akşamı efsane boksörümüz Fırat Arslan'ın dünya rekoru kırmak için Almanya'nın Göppingen kentinde düzenleyeceği galada ringe çıkarmak için girişimleri tamamladık" şeklinde konuştu.

Bülent Başer: "Yetenekli gençlerimizi yücelteceğiz"

Merkezi Almanya'nın Hamburg kentinde bulunan EC BOXİNG Başantrenörü Bülent Başer, kulüp olarak hedeflerinin yetenekli boksörleri dünya ringleriyle tanıştırmak olduğunu dile getirerek, “Volkan yontulmamış bir cevher gibi. Burada kendisini çalıştırarak, yetiştirip dünya ringlerinde zaferlere imza atmasını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz ise sporcunun olimpiyatlara katılma hakkı olduğunu belirterek, "Kendisi profesyonel boksu seçerek kulübümüz ile anlaştı. Burada kendisine en iyi şartların sağlanarak, dünyanın zirvesine çıkacağına eminim. Ayrıca 18 Ocak gecesi genç yeteneklerimizden Ali Eren Demirezen ve Taycan Yıldırım da maç yapacak" açıklamasını yaptı.