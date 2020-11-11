Volkan Gökçek Fransa'da ringe çıkıyor

Türk profesyonel boksunun yükselen yıldızı Volkan Gökçek, Fransa'da ringe çıkacak.

Dünyanın dev boks kulüpleri arasında yer alan ve merkezi Hamburg'da bulunan EC BOXİNG dövüşçüleri zaferler kazanmaya devam ediyor. 27 Kasım gecesi Fransa'da Volkan Gökçek'in yanı sıra kulübün yükselen yıldızı Viktor Faust ve şampiyon boksörü Christian Hammer'de ringde olacak. Fransızların yenilgisiz Olimpiyat şampiyonu Tonny Yoka'ya karşı ringe çıkacak olan Hammer, hedefinin bu karşılaşmayı kazanarak, 2021 yılında da zirvede kalmak olduğunu vurguladı.

Erol Ceylan: "İmkansızı imkanlı hale getiriyoruz"

EC BOXİNG Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, zorlu pandemi günlerinde sporcularının ilerlemesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Özellikle Volkan ve Viktor, çok hızlı ilerleyerek zirvenin kapılarını zorlamaya başladılar. Önüne geleni deviren iki boksörümüzün bu zorlu pandemi günlerinde dünyanın zirvesine olağanüstü hızlı bir şekilde tırmanmasının ardına tüm EC BOXİNG kulübünün çok büyük desteği var. Tüm dünyada salon sporları zor günler yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde Berlin'de yapılması gereken boks galası maça birkaç gün kala iptal edilmişti. Ben hemen apar topar yeni bir organizasyon düzenleyerek, sporcularımın ringe çıkabilmesi ve maç sayılarıyla, puanlarını yükseltebilmeleri amacıyla kendi salonumuzda bu boks karşılaşmalarını gerçekleştirdim. Orada ringe çıkan üç boksörümüz de ringden zaferle ayrılarak bizleri gururlandırdılar. Şu an için dünyanın neresinde olursa olsun antrenman kampları ve maçlar çok zor şartlar altında yapılıyor. Pandemi dolayısıyla getirilen kurallar sporumuza zor günler yaşatıyor. Bu zor dönemde boksörlerimiz için imkansız olanı imkanlı hale getiriyoruz" şeklinde konuştu.

Bülent Başer: "Dünya bizi konuşacak"

Geçtiğimiz ay korona testi pozitif çıktığı için maçı iptal olan Christian Hammer, Türk profesyonel boks tarihinin ilk antrenörü Bülent Başer'in gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Boksörlerinin destan yazmaya devam ettiklerini belirten Bülent Başer, "Volkan, formunun zirvesine yükselmiş durumda. Gerek antrenmanlarda ve gerekse maçlarda rakiplerinin gözünü korkutmaya devam ediyor. Viktor ve Christian da aynı durumdalar ilerleyen dönemlerde dünyanın zirvesi bizden bahsedecek' dedi. Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz, tüm bu maçların yanı sıra EC BOXİNG'in dünya şampiyonu Sebastian Formella ise 21 Kasım gecesi Londra'da ringe çıkacak. Gecenin ana maçı olan bu karşılaşma tüm dünya televizyonları tarafından naklen yayınlanacak. Volkan Gökçek'in rakibi Aboubeker Bechelaghem, güçlü bir boksör ancak bizim Volkan'a olan güvenimiz tamdır ve bu karşılaşmayı kazanacağımızdan eminiz. Viktor Faust ise Kamil Soklowski ile kozlarını paylaşacak. Dünyanın en iyi boksörleri arasında yer alan Viktor Faust'un da ringden zaferle ineceğinden eminiz" dedi.